Diretta UD Ibiza-Eivissa – Barcellona: risultato in tempo reale, tabellino

La partita UD Ibiza-Eivissa – Barcellona del 22 Gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per i sedicesimi di finale della Copa del Rey spagnola, calcio d’inizio alle ore 19:00

IBIZA – Questa sera, mercoledì 22 Gennaio, alle ore 19:00 si disputerà l’incontro UD Ibiza-Eivissa – Barcellona, valevole per i sedicesimi di finale della Copa del Rey spagnola. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni eccellenti nel corso della stagione dei rispettivi campionati. Le due formazioni occupano posizioni alta classifica nei tornei di riferimento. I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo aver superato due turni eliminatori: nei 64esimi hanno superato il Pontevedra con il risultato di 2-0, mentre nei 32esimi sono riusciti a qualificarsi ai danni dell’Albacete ai rigori. La formazione catalana, di fatto, è all’esordio stagionale in questa competizione.

Si preannuncia, quindi, una gara di facile lettura, dato che i blaugrana detengono ampiamente i favori del pronostico. La squadra di Ibiza, che attualmente occupa la terza piazza nel gruppo 1 della Segunda Division B, ha raccolto una vittoria esterna per 0-1 nell’ultimo turno di campionato disputato contro il Rayo Majadahonda. La formazione del neo-tecnico Quique Setién, invece, ha ottenuto bottino pieno, vincendo in casa sul Granada per 1-0, nell’ultima sfida nella Liga spagnola.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

UD IBIZA-EIVISSA:



BARCELLONA:







Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo Estadi Municipal de Can Misses di Ibiza nella serata di mercoledì 22 Gennaio alle ore 19:00. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una particolare propensione offensiva e potrebbero regalare parecchie emozioni. La squadra ospite, che ambisce ad arrivare fino in fondo a questa manifestazione, vorrà avere la meglio in questo gara ad eliminazione diretta.

Infine, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, l’UD Ibiza-Eivissa potrebbe schierare il tandem formato da in avanti. Il Barcellona del tecnico Quique Setién dovrebbe invece proporre il consueto attacco a tre punte con .

UD Ibiza-Eivissa All. Alfaro

Barcellona All. Quique Setién

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso l’emittente . Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Copa del Rey.