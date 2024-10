TORINO – Martedì 22 ottobre, alle ore 21, alla all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus-Stoccarda, gara valida per la terza giornata della rinnovata Champions League 2024 2025, con 36 squadre e un girone unico stile campionato.

Ottimo inizio per la Juventus che ha battuto 3-0 il PSVe 2-3 il Lipsia. Lo Stoccarda, invece, ha perso 3-1 contro il Real Madrid nella gara di esordio e pareggiato 1-1 contro lo Sparta Praga e, quindi, ha un solo punto. In campionato i bianconeri, dopo il successo casalingo contro la Lazio, sono terzi a quota 16. Il loro percorso racconta di quattro partite vinte e altrettante pareggiate, undici reti realizzate e una sola incassata. Lo Stoccarda, invece, é reduce dal 4-0 contro il Bayern Monaco é soltanto decimo in Bundesliga. Non ci sono precedenti tra le due compagini.

RISULTATO FINALE: JUVENTUS-STOCCARDA 0-1

SECONDO TEMPO

52' è finita! Lo Stoccarda supera la Juventus 1-0 grazie a una rete di Toure nel recupero con i bianconeri che qualche minuto prima erano rimasti in 10 per il doppio giallo a Danilo ma con Perin decisivo nel parare un rigore a Millot. Per questa diretta è tutto alla prossima

52' in campo Chase per Mittelstadt

51' angolo conquistato da Weah ma nulla di fatto

47' TOURE! VANTAGGIO DELLO STOCCARDA! Uno due nello stretto con Stiller e conclusione rapida sul primo palo con il destro dove non può arrivarci Perin

45' assegnati 7 minuti di recupero

45' in campo Rouhi per Thuram, non rinuncia a essere propositivi Thiago Motta

40' sul dischetto Millot, conclusione alla destra di Perin ... PARATA! Grande intervento in tuffo per il portiere bianconero, solo corner per i tedeschi

36' cartellino giallo per Danilo, punito il suo intervento su Touré. Sulla punizione palla sul secondo palo per Chabot, torre per Rouault che colpisce la palla e va in contatto con Danilo finendo a terra. VAR in corso. RIGORE! Secondo giallo per Danilo, Juventus in dieci!

34' Cambiaso vede l'inserimento di Weah, cross basso di prima dove sul secondo palo Vagnoman anticipa Yildiz

29' in campo Rieder per Undav

23' in campo Adzic per Vlahovic

22' tentativo dal limite di Leweling, blocca a terra senza problemi Perin

19' bello spunto a destra di Weah, scarico su Yildiz ma non inquadra lo specchio della porta

17' pochi istante più tardi serpentina in area di Millot e altro bel riflesso di Perin in angolo! Nulla di fatto sugli sviluppi con il centrocampista che lascia il posto a Touré

16' spunto di Leweling che in area libera al tiro Demirovic, bolide deviato in angolo da Perin!

15' intervento falloso di Demirovic su Kalulu, già ammonito ha rischiato il rosso

11' tenatativo di Yildiz ma pallone che sibila il palo alla sinistra del portiere

10' tre cambi per Motta: esce Savona, entra Cambiaso. Dentro Locatelli per McKennie e Weah per Conceiçao

9' altro giallo questa volta per Rouault

6' giallo per Demirovic, duro intervento su Danilo

2' UNDAV! STOCCARDA IN VANTAGGIO! Lungo lancio in verticale per il numero 26 che in area aspetta un rimbalzo passando dietro Danilo e calcio di potenza con il destro. La palla si infila sul primo sporcata da un tocco del difensore bianconero. VAR in corso per stabilire se c'è stato un tocco di mano. ATTENZIONE gol annullato!! Il giocatore mima all'arbitro di averla toccata con la spalla. Il tocco ci è sembrato con il braccio, corretta la decisione

si riparte con il secondo tempo

PRIMO TEMPO

46' si chiude il primo tempo con il punteggio di 0-0 tra Juventus e Stoccarda. Meglio i tedeschi che hanno avuto due palle gol per sbloccare il match. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

44' assegnato 1 minuto di recupero

41' cross morbido di Stiller d'esterno in area verso il secondo palo per Undav che colpisce di testa centrale e Perin alza sopra la traversa!

37' cross forte e basso di Mittelstadt, in area ottima chiusura di Kalulu in angolo. Sugli sviluppi fischiato fuorigioco a Undav

34' grande rischio di Cabal sulla pressione alta di Vagnoman, il giocatore perde palla ma viene fischiata una punizione un pò generosa

29' imbucata di Millot per Demirovic, diagonale rasoterra che si stampa sul palo su leggera ma decisiva deviazione di Perin! La sfera torna giocabile con la difesa che allontana

28' ci prova con il destro dal limite dell'area in posizione centrale Leweling senza trovare la porta

20' conclusione direttamente verso la porta sul primo palo per Fagioli dal limite dell'area ma il pallone si spegne sul fondo

16' primo spunto di Yildiz, in area passa in mezzo a due avversario e ottiene un corner. Sugli sviluppi tocco di testa di Danilo e fallo in attacco per Savona

12' imbucata di Stiller per Millot che prova a sterzare in area ma si fa soffiar palla

10' traversone dalla sinistra di Cabal dopo un'avanzata di quasi 60 metri ma traiettoria troppo lunga per tutti

7' cross di Mittelstadt dalla sinistra per Vagnoman che sciaccia la palla di testa ma non inquadra lo specchio della porta

4' angolo per lo Stoccarda con il destro di Undav deviata da Danilo. Sugli sviluppi chiusura di Vlahovic ma si resta in zona d'attacco

3' prima occasione per i tedeschi con Mittelstadt in area su cross basso ma conclusione bloccata agevolmente da Perin

Calcio d'inizio battuto dalla Juventus in maglia bianconera, Stoccarda in quella rossa

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Juventus-Stoccarda. Squadre in campo, siamo pronti per seguire assieme il match.

TABELLINO

JUVENTUS: Perin; Savona (dal 10' st Cambiaso), Danilo (C), Kalulu, Cabal; Fagioli; Conceicao (dal 10' st Weah), McKennie (dal 10' st Locatelli), Thuram (dal 45' st Rouhi), Yildiz; Vlahovic (dal 23' st Adzic). A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Gatti, Locatelli, Adzic, Douglas Luiz, Weah, Cambiaso, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Motta.

STOCCARDA: Nubel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt (dal 52' st Chase); Karazor (C), Stiller; Millot, Undav (dal 29' st Rieder), Leweling; Demirovic (dal 17' st Toure). A disposizione: Bredlow, Seimen, Al-Dakhil, Keitel, Toure, Kratsig, Stenzel, Rieder, Chase, Malanga. Allenatore: Hoeneß.

Reti: al 47' st Touré

Ammonizioni: Demirovic, Rouault, Danilo

Espulso: al 38' st Danilo (doppia ammonizione)

Recupero: 1' pt, 7' st