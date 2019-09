Juventus U23 – Monza: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus U23 – Monza del 30 settembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la settima giornata del campionato di Serie C girone A, calcio d’inizio alle ore 21

ALESSANDRIA – Lunedì 30 settembre alle ore 21 si giocherà Juventus U23 – Monza, incontro valevole per il posticipo della settima giornata del campionato di Serie C girone A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che, dopo il pareggio maturato sul campo dell’Albinoleffe, i bianconeri vogliono ritrovare i tre punti dopo i due pareggi consecutivi. Dall’altra parte, invece, ci sono i lombardi che vengono dalla sconfitta casalinga contro il Siena, ed ora vogliono ritornare al successo per riprendere la vetta della classifica e continuare la corsa verso la promozione diretta. La Juventus U23 occupa la diciassettesima posizione con 6 punti, mentre il Monza occupa la seconda posizione con 15 punti ottenuti.

Ecco l’elenco dei convocati del Monza: Lamanna, Galli, Fossati, Bellusci, Chiricò, Brighenti, D’Errico, Finotto, Sommariva, Marconi, Mosti, Palazzi, Scaglia, Iocolano, Armellino, Del Frate, Negro, Marchi, Di Munno, Franco, Sampirisi, Lepore, Gliozzi. Sono indisponibili Anastasio e Rigoni.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 30 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS U23 – Pecchia dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Nocchi in porta, pacchetto difensivo composto da Alcibiade e Coccolo centrali e sulle fasce agiranno Beruatto e Frabotta A centrocampo Clemenza in cabina di regia con Peeters e Rafia mezze ali. Il tridente d’attacco sarà composto da Han e Olivieri esterni accanto alla punta centrale Mota Carvalho. Potrebbe chiedere spazio anche Beltrame ristabilito dal lungo infortunio, ma probabilmente partirà dalla panchina pronto a subentrare.

QUI MONZA – I brianzoli dovrebbero rispondere col 4-3-1-2 con Lamanna tra i pali, pacchetto difensivo composto da Lepore e Sampirini sugli esterni, mentre centralmente agiranno Bellusci e Scaglia. A centrocampo Fossati in regia con Armellino e D’Errico mezze ali con davanti a loro Chiricò a supportare il tandem d’attacco composto da Finotto e Brighenti.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Juventus U23 – Monza, valevole per il posticipo della settima giornata del campionato di Serie C girone A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta e in streaming su Eleven Sports e in diretta su Rai Sport canale 57 del digitale terrestre.

Le probabili formazioni di Juventus U23 – Monza

JUVENTUS U23 (4-3-3): Nocchi; Berautto, Coccolo, Alcibiade, Frabotta; Peeters, Clemenza, Rafia; Han, Mota Carvalho, Olivieri. Allenatore: Pecchia

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Bellusci, Scaglia, Sampirisi; Armellino, Fossati, D’Errico; Chiricò; Finotto, Brighenti. Allenatore: Brocchi

STADIO: Giuseppe Moccagatta di Alessandria