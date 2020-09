La Serie A scalda i motori: le amichevoli in programma quest’oggi

Tra una settimana comincerà ufficialmente la Serie A 2020/2021, nella giornata odierna tante amichevoli interessanti.

ROMA – Tra sette giorni comincerà ufficialmente il campionato di Serie A 2020/2021 e le venti squadre stanno scaldando i motori in vista della nuova stagione. Sono tante la amichevoli in programma nella giornata odierna a cominciare dai due scontri diretti che metteranno di fronte Torino-Sampdoria e Cagliari-Roma. Impegni interessanti anche per Lazio e Milan con la formazione capitolina che giocherà contro il Frosinone mentre i rossoneri se la vedranno contro il Brescia. Il Verona se la vedrà contro la Cremonese mentre Atalanta e Benevento giocheranno, rispettivamente, contro Pro Sesto e Reggina. A chiudere il ricco programma odierno ci sono Bologna-Virtus Entella e Fiorentina-Reggiana. Di seguito gli orari delle sfide in programma quest’oggi.

Le amichevoli in programma oggi