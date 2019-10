Serie A, Lazio – Atalanta: le formazioni ufficiali. Fuori Ilicic e De Roon, Correa c’è

Le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta: incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

ROMA – Tutto è pronto per l’inizio del match dell’ Olimpico tra Lazio – Atalanta, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I laziali, prima della pausa, vengono da una pareggio esterno a Bologna, mentre i bergamaschi arrivano dal netto successo casalingo ottenuto contro il Lecce. L’Atalanta tenterà di guadagnare i tre punti e raggiungere la Juventus (almeno per qualche ora) in testa alla classifica mentre la Lazio con una vittoria salirebbe in zona Champions. La gara sarà arbitrata dal signor Rocchi della sezione di Firenze.

Le formazioni ufficiali di Lazio – Atalanta

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disposizione: Alia, Guerrieri, Bastos, Patric, Vavro, Lazzari, Jony, Lukaku, André Anderson, Cataldi, Adekanye, Caicedo. Allenatore: Inzaghi S.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel. A disposizione: Sportiello, Rossi, Palomino, Kjaer, Arana, Ibanez, Gosens, Ilicic, de Roon, Barrow. Allenatore: Gasperini

SEGUI LA DIRETTA LIVE