Lazio-Bologna 1-1: botta e risposta all’Olimpico, Ravaglia protagonista

Diretta Lazio-Bologna di domenica 7 dicembre 2025: Isaksen illude i biancocelesti, Odgaard risponde subito. Espulso Gila nella ripresa

ROMA – La Lazio non riesce a sfruttare il fattore campo e si ferma sull’1-1 contro il Bologna nella 14ª giornata di Serie A. Una partita intensa e ricca di episodi, decisa nel primo tempo dai gol ravvicinati di Isaksen e Odgaard e segnata nella ripresa dall’espulsione di Gila. I biancocelesti di Sarri restano a metà classifica, mentre i rossoblù di Italiano consolidano la loro posizione europea.

Tabellino

LAZIO: Provedel I., Marusic A., Gila M., Romagnoli A., Tavares N. (dal 1′ st Lazzari M.), Guendouzi M., Cataldi D. (dal 31′ st Dele-Bashiru F.), Basic T. (dal 35′ st Patric), Isaksen G. (dal 1′ st Cancellieri M.), Castellanos T. (dal 14′ st Noslin T.), Zaccagni M.. A disposizione: Belahyane R., Cancellieri M., Dele-Bashiru F., Dia B., Furlanetto A., Lazzari M., Mandas C., Noslin T., Patric, Pedro, Provstgaard O., Vecino M. Allenatore: Sarri M..

BOLOGNA: Ravaglia F., Zortea N., Heggem T., Casale N. (dal 39′ pt De Silvestri L.), Miranda J., Moro N. (dal 19′ st Ferguson L.), Pobega T., Orsolini R. (dal 19′ st Bernardeschi F.), Odgaard J., Cambiaghi N. (dal 19′ st Rowe J.), Castro S. (dal 39′ st Dallinga T.). A disposizione: Bernardeschi F., Dallinga T., De Silvestri L., Dominguez B., Fabbian G., Ferguson L., Franceschelli M., Holm E., Immobile C., Lucumi J., Lykogiannis C., Pessina M., Rowe J., Sulemana I. Allenatore: Italiano V..

Reti: al 38′ pt Isaksen G. (Lazio) al 40′ pt Odgaard J. (Bologna) .

Ammonizioni: al 20′ pt Tavares N. (Lazio), al 22′ st Lazzari M. (Lazio), al 33′ st Gila M. (Lazio) al 30′ pt Moro N. (Bologna), al 4′ st Cambiaghi N. (Bologna), al 39′ st Miranda J. (Bologna).

Espulsioni: al 34′ st Gila M. (Lazio).

Recupero: 3′ pt, 5′ st

L’arbitro

Sarà il sig. Michael Fabbri della sezione di Ravanna a dirigere Lazio-Bologna, match valido match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18:00. Per il direttore di gara sono 17 i precedenti con Lazio: 11 vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Per quel che riguarda il Bologna gli incroci sono stati 18 con un bilancio di otto vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Bologna

Bologna e Lazio si sono trovate faccia a faccia ben 163 volte con il bilancio che tende a favore dei rossoblu. Per la squadra ospite sono ben 61 i successi contro i biancocelesti, mentre per 44 volte la gara è finita in parità. Per i capitolini sono 58, invece, le volte in cui sono usciti vincitori dalla sfida contro gli emiliani. L’ultimo precedente risale al girone di ritorno della stagione scorsa quando il Bologna si impose per 5-0 al Dall’Ara.

Presentazione del match

Domenica 7 dicembre, nella cornice dello Stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Bologna, match valido match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18:00.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che sono reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia maturato contro il Milan grazie alla rete di Mattia Zaccagni che a 10 minuti dalla fine ha battuto Maignan con un colpo di testa e ha permesso alla squadra di Sarri di qualificarsi per i quarti. Per quel che riguarda invece il campionato la Lazio è ottava con 18 punti frutto di cinque vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, il Bolgona. Anche i rossoblu, come Lazio, hanno passato il turno in coppa Italia battendo il Parma in rimonta con le reti di Rowe e Castro che, siglando il gol nel finale, ha evitato i calci di rigore. La squadra di Italiano in campionato occupa la sesta posizione con 24 punti.

La gara sarà affidata al sig. Micheal Fabbri della sezione di Ravanne coadiuvato da Preti e Politi, il quarto uomo sarà Sacchi, mentre al VAR andranno Mazzoleni e Nasca.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Lazzari con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo sarà composto Guendouzi, Vecino e Basic mentre il tridente offensivo vedrà Zaccagni e Castellanos ali con Dia unica punta.

QUI BOLOGNA – Gli ospiti guidati da Vincenzo Italiano risponderanno con il 4-2-3-1. Tra i pali andrà Ravaglia con De Silvestri, Heggem, Lucumi e Miranda a formare il reparto difensivo. In mediana andranno Moro e Pobega mentre alle spalle di Castro agiranno Orsolini, Odgaard e Cambiaghi

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Bologna valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Bologna in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.