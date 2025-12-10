Pagelle Lazio-Bologna: Ravaglia, sicurezza e riflessi eccezionali

ROMA – Nella 14ª giornata di Serie A 2025/26 la Lazio e il Bologna si dividono la posta in palio con un pareggio 1-1. A segno Isaksen al 38’ del primo tempo e Odgaard due minuti più tardi. Match intenso, condizionato dall’espulsione di Gila al 34’ della ripresa, che ha costretto la squadra di Sarri a chiudere in inferiorità numerica. Le pagelle mettono in evidenza i protagonisti migliori di entrambe le squadre.

Il vero protagonista della sfida è stato Federico Ravaglia, autore di una prestazione straordinaria che ha permesso al Bologna di uscire dall’Olimpico con un punto prezioso. Il portiere rossoblù ha mostrato riflessi eccezionali e grande sicurezza, neutralizzando almeno tre occasioni nitide della Lazio e trasmettendo fiducia all’intera retroguardia. La sua partita è stata un concentrato di reattività, coraggio nelle uscite e capacità di mantenere la calma anche nei momenti più delicati, soprattutto dopo l’espulsione di Gila che ha spinto la Lazio a tentare l’assalto finale. Ravaglia ha dimostrato di essere non solo un portiere affidabile, ma anche un leader silenzioso, capace di guidare i compagni con la sua presenza. Senza le sue parate, il Bologna avrebbe rischiato seriamente di tornare a casa a mani vuote: la sua prestazione lo consacra come migliore in campo e uomo decisivo del match.