Pagelle Lazio-Bologna: Ravaglia, sicurezza e riflessi eccezionali

Voti fantacalcio e highlights di Lazio-Bologna, per la 14° giornata di Serie A 2025/2026: Ravaglia è il migliore del match
ROMA – Nella 14ª giornata di Serie A 2025/26 la Lazio e il Bologna si dividono la posta in palio con un pareggio 1-1. A segno Isaksen al 38’ del primo tempo e Odgaard due minuti più tardi. Match intenso, condizionato dall’espulsione di Gila al 34’ della ripresa, che ha costretto la squadra di Sarri a chiudere in inferiorità numerica. Le pagelle mettono in evidenza i protagonisti migliori di entrambe le squadre.
Il vero protagonista della sfida è stato Federico Ravaglia, autore di una prestazione straordinaria che ha permesso al Bologna di uscire dall’Olimpico con un punto prezioso. Il portiere rossoblù ha mostrato riflessi eccezionali e grande sicurezza, neutralizzando almeno tre occasioni nitide della Lazio e trasmettendo fiducia all’intera retroguardia. La sua partita è stata un concentrato di reattività, coraggio nelle uscite e capacità di mantenere la calma anche nei momenti più delicati, soprattutto dopo l’espulsione di Gila che ha spinto la Lazio a tentare l’assalto finale. Ravaglia ha dimostrato di essere non solo un portiere affidabile, ma anche un leader silenzioso, capace di guidare i compagni con la sua presenza. Senza le sue parate, il Bologna avrebbe rischiato seriamente di tornare a casa a mani vuote: la sua prestazione lo consacra come migliore in campo e uomo decisivo del match.
I migliori per squadra
Lazio
- Isaksen 7 – Gol di qualità e grande vivacità offensiva, il più pericoloso dei biancocelesti.
- Romagnoli 6.5 – Leader difensivo, ha retto bene fino all’espulsione di Gila.
- Provedel 6.5 – Attento tra i pali, ha evitato guai maggiori con parate sicure.
- Guendouzi 6.5 – Dinamismo e ordine in mezzo al campo, sempre nel vivo dell’azione.
- Zaccagni 6.5 – Ha dato ritmo e qualità sulla fascia, creando superiorità numerica.
Bologna
- Ravaglia 8 – Prestazione monumentale, ha salvato più volte il risultato con interventi decisivi.
- Odgaard 7 – Gol pesante e grande lavoro offensivo, sempre pronto a colpire.
- De Silvestri 6.5 – Subentrato con esperienza e solidità, ha dato equilibrio alla difesa.
- Zortea 6.5 – Spinta costante sulla fascia, ha creato pericoli e coperto con attenzione.
- Miranda 6 – Ordinato e concentrato, ha retto bene la pressione laziale.
LAZIO: Provedel I. 6.5, Marusic A. 6, Gila M. 4.5, Romagnoli A. 6.5, Tavares N. 5 (dal 1′ st Lazzari M. 6), Guendouzi M. 6.5, Cataldi D. 6 (dal 31′ st Dele-Bashiru F. 6), Basic T. 6.5 (dal 35′ st Patric 6), Isaksen G. 7 (dal 1′ st Cancellieri M. 6.5), Castellanos T.5.5 (dal 14′ st Noslin T. 6), Zaccagni M. 6.5. A disposizione: Belahyane R., Cancellieri M., Dele-Bashiru F., Dia B., Furlanetto A., Lazzari M., Mandas C., Noslin T., Patric, Pedro, Provstgaard O., Vecino M. Allenatore: Sarri M..
BOLOGNA: Ravaglia F. 8, Zortea N. 6.5, Heggem T. 6, Casale N. 5 (dal 39′ pt De Silvestri L. 6.5), Miranda J. 6, Moro N. 6 (dal 19′ st Ferguson L. 6), Pobega T. 6, Orsolini R. 6 (dal 19′ st Bernardeschi F. 5.5), Odgaard J. 7, Cambiaghi N. 5.5 (dal 19′ st Rowe J. 6), Castro S. 6 (dal 39′ st Dallinga T. s.v.). A disposizione: Bernardeschi F., Dallinga T., De Silvestri L., Dominguez B., Fabbian G., Ferguson L., Franceschelli M., Holm E., Immobile C., Lucumi J., Lykogiannis C., Pessina M., Rowe J., Sulemana I. Allenatore: Italiano V..
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 38′ pt Isaksen G. (Lazio) , al 40′ pt Odgaard J. (Bologna) .
Ammonizioni: al 20′ pt Tavares N. (Lazio), al 22′ st Lazzari M. (Lazio), al 33′ st Gila M. (Lazio) al 30′ pt Moro N. (Bologna), al 4′ st Cambiaghi N. (Bologna), al 39′ st Miranda J. (Bologna).
Espulsioni: al 34′ st Gila M. (Lazio).
Recupero: 3′ pt, 5′ st
Assist: –
Gol vittoria: –
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Isaksen, Ravaglia