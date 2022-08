Le formazioni ufficiali di Lazio – Bologna del 14 agosto 2022, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023

ROMA – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 18.30, allo Stadio “Olimpico” di Roma, andrà in scena Lazio – Bologna, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Scopriremo le formazioni ufficiali a partire dalle 17.30 circa quando verrà diramata la lista. Sarri dovrà fare a meno dello squalificato Casale. La Lazio dovrebbe scendere in campo con il consolidato modulo 4-3-3 con Maximiano in porta e difesa composta al centro da Patric e Romagnoli e sulle fasce da Lazzari e Marusic. A centrocampo Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic. In attacco Pedro, Immobile e Felipe Anderson. Per gli uomini di Mihajlovic probabile modulo 3-5-2 con Skorupski tra i pali e difesa a tre composta da Soumaoro, Medel e Bonifazi. In cabina di regia Schouten affiancato da Dominguez e Soriano. Unico trequartista Cambiaso, di supporto alla coppia di attacco formata da Barrow e Arnautovic.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Lazio – Bologna

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Indisponibili: –

Squalificati: Casale

Diffidati:-

Ballottaggi: Marcos Antonio 55% – Cataldi 45%; Basic 55% – Luis Alberto 45%

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Cambiaso; Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.

Indisponibili: –

Squalificati: Ferguson

Diffidati: –

Ballottaggi: Barrow 55% – Orsolini 45%