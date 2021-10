Formazioni ufficiali di Lazio – Fiorentina: chi scende in campo

Le scelte degli allenatori di Lazio – Fiorentina del 27 ottobre 2021, l’incontro è valido per la 10° giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

ROMA – Questa sera si affrontano per la 10° giornata del campionato di Serie A 2021/2022, turno infrasettimanale, Lazio e Fiorentina. Seguiremo il match dalle ore 20.45 con l’ingresso delle squadre in campo e ci avvicineremo allo stesso un’ora prima con l’uscita delle formazioni ufficiali.

DIRETTA DELLA PARTITA

Sarri dovrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 4-3-3 con Reina in porta e difesa composta dalla coppia centrale Luiz Felipe-Acerbi e sulle fasce Lazzari e Marusic. In mezzo al campo Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic. Tridente offensivo formato da Felipe Anderson, Immobile e Raul Moro. Per la Viola di Italiano probabile modulo speculare con Terracciano tra i pali e retroguardia composta da Milenkovic e Igoe al centro e Odriozola e Biraschi sulle fasce. In mezzo al campo Bonaventura, Torreira e Maleh. In attacco Saponara, Vlahovic e Sottil.

Le formazioni ufficiali di Lazio – Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. Allenatore: Sarri. (da confermare)

FIORENTINA (4-3-3): Teracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Saponara, Vlahovic, Sottil. Allenatore: Italiano. (da confermare)