Lazio – Genoa: cronaca diretta e risultato in tempo reale

ROMA – Domenica 27 agosto, allo stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Lazio – Genoa, posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Calcio di inizio alle ore 20:45.

La Lazio riceverà allo stadio Olimpico di Roma il Genoa di Gilardino. I biancocelesti arrivano alla gara dopo aver perso in maniera rovinosa al Via del Mare contro il Lecce per due reti a una. I ragazzi di Maurizio Sarri, infatti, dopo essere stati in vantaggio per quasi tutta la gara, si sono fatti rimontare nel giro di un minuto dai giallorossi che si sono portati a casa i tre punti. Anche per il Genoa i punti totalizzati nella prima giornata sono stati zero, per i rossublu è infatti arrivata una rovinosa sconfitta tra le mura amiche contro la Fiorentina per quattro reti a una. La gara sarà affidata al Sig. Livio Marinelli della sezione di Tivoli coadiuvato dagli assistenti Rosso e Affatato, il quarto uomo sarà Cosso, mentre al VAR andranno Mazzoleni e Meraviglia.

La cronaca della partita con tabellino

L’arbitro

Sarà il sig. Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere Lazio – Genoa, posticipo della prima giornata di Serie A. Solo uno il precedente tra il fischietto e la squadra di Maurizio Sarri: il 4 gennaio 2023 quando i biancocelesti persero proprio contro il Lecce per 2-1 al Via del Mare. Per i liguri sono, invece, sei i precedenti: 3 vittorie, un pareggio e due sconfitte fino ad ora il bilancio.

I precedenti tra Lazio e Genoa

Biancocelesti e rossoblu si ritrovano faccia a faccia dopo oltre una stagione vista l’assenza dei liguri dalla Serie A nel 2022/2023. I precedenti all’Olimpico sono 15: 8 vittorie per i biancocelesti, un pareggio e sei vittorie rossoblu. L’ultimpo precedente risale al 10 aprile 2022 quando i biancocelesti si imposero per quattro reti a una al Ferraris con la tripletta di Immobile e il gol di Marusic.

Presentazione del match

QUI LAZIO – Maurizio Sarri non avrà a disposizione Hysaj per infortunio. In porta ci sarà Ivan Provedel, in difesa Marusic e Lazzari saranno i terzini, mentre al centro del reparto ci sarà la coppia formata da Casale e Romagnoli. Cataldi dovrebbe essere il titolare al centro del centrocampo con Vecino, in vantaggio su Kamada, e Luis alberto mezz’ali ai suoi fianchi. Il riferimento dell’attacco sarà il solito Ciro Immobile con Zaccagni e Felipe Anderson che agiranno sulle fasce.

QUI GENOA- Gilardino schiererà i suoi con il 3-5-2. In porta andrà Martinez, davanti a lui il tridente difensivo sarà composto da Birachi, De Winter e Dragusin. Strootman, Badelj e Thorsby saranno al centro del centrocampo con Hefti e Martin ali a tutta fascia. Gudmonsson e Retegui comporranno il tandem d’attacco.

Le probabili formazioni di Lazio – Genoa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

GENOA (3-5-2): Martinez; Biraschi, De Winter, Dragusin; Hefti, Strootman, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio – Genoa , valevole per la seconda giornata di Serie A 2023/2024, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio – Genoa in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.