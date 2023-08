Napoli – Sassuolo 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Sassuolo di Domenica 26 agosto 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 2° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

NAPOLI – Domenica 27 agosto 2023, allo Stadio “Diego Armando Maradona” esordio stagionale casalingo per il Napoli che affronterà il Sassuolo per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Calcio di inizio alle ore 20.45.

I Campioni d’Italia sono partiti col piede giusto andando a vincere in rimonta per 3-1 sul campo del neopromosso Frosinone. Allo “Stirpe” una rete di Politano e una doppietta di Osimhen hanno annullato il vantaggio iniziale firmato Harroui. Male, invece, i neroverdi, battuti in casa dall’Atalanta col risultato di 0-2. Nella passata stagione al “Maradona” finì con un secco 4-0 in favore dei padroni di casa, con tripletta di Osimhen e gol di Kvaratskhelia; stessi marcatori anche al ritorno, in quello che fu l’ultimo confronto, finito per 0-2 in favore dei partenopei.

Cronaca della partita

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI-SASSUOLO 1-0 PRIMO TEMPO 34' Su calcio d'angolo dalla destra, c'è Anguissa che ci prova di testa ma senza riuscire a centrare lo specchio della porta. 30' Eccoci alla mezz'ora, sempre sul vantaggio di misura per i padroni di casa. 29' Ammonito Tressoldi per aver abbattuto Osimhen nel tentativo di fermarlo. 26' Cooling break per consentire ai giocatori di rifiatare. 22' Di Lorenzo crossa per Politano, che imbecca Osimhen: il nigeriano incoccia ma il pallone è in corner. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 15' Dal dischetto impeccabile Osimhen! Vantaggio del Napoli! 12' Scontro tra Boloca e Politano, si va al Var e alla fine l'arbitro concede un rigore per i partenopei. 8' Assist di Zielinski per Olivera che però non sfrutta: sfera sul fondo. 6' Spinge adesso il Sassuolo per cercare il goal. 5' Primi cinque minuti ancora a reti inviolate. 2' Primo brivido per il Napoli con un cross di Di Lorenzo dalla destra su cui c'è la girata di Raspadori: palo! 1' Si parte! Benvenuti alla diretta della gara tra Napoli e Sassuolo. Domenica 27 agosto dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Tabellino in tempo reale

NAPOLI: Meret A. (Portiere), Di Lorenzo G., Rrahmani A., Juan Jesus, Olivera M., Anguissa F., Lobotka S., Zielinski P., Politano M., Osimhen V., Raspadori G.. A disposizione: Cajuste J., Contini N. (Portiere), Elmas E., Gollini P. (Portiere), Kvaratskhelia K., Lozano H., Natan, Ostigard L., Rui M., Russo L., Simeone G., Zanoli A., Zerbin A. Allenatore: Garcia R..



SASSUOLO: Consigli A. (Portiere), Toljan J., Erlic M., Tressoldi R., Vina M., Boloca D., Lopez M., Matheus Henrique, Bajrami N., Pinamonti A., Lauriente A.. A disposizione: Ceide E. K., Cragno A. (Portiere), Ferrari G. M., Miranda K., Mulattieri S., Paz Y., Pedersen M., Pegolo G. (Portiere), Racic U., Thorstvedt K., Viti M., Volpato C. Allenatore: Dionisi A..



Reti: al 16' pt Osimhen V. (Napoli) .



Ammonizioni: al 30' pt Tressoldi R. (Sassuolo).

L’arbitro

Sarà l’arbitro Giua di Olbia a dirigere Napoli-Sassuolo, seconda giornata di Serie A. Gli assistenti saranno Del Giovane e Trinchieri; il quarto uomo Rutella, mentre al VAR ci saranno Chiffi e Marini.

Presentazione del match

QUI NAPOLI – Rudi Garcia dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3con Meret in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Rrhamani e Juan Jesus e sulle fasce da Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo il rientrante Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

QUI SASSUOLO – Assentigli infortunati Alvarez e Obiang. Dionisi dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Consigli tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Erlic e Viti e sulle fasce da Toljan e Vina. In mediana Maxime Lopez e Mateus Henrique. Unica punta Pinamonti, supportata da Defrel, Bajrami e Laurentié.

Le probabili formazioni di Napoli – Sassuolo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: