Sassuolo – Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Atalanta di Domenica 20 agosto 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 1° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 18.30

REGGIO EMILIA – Domenica 20 agosto 2023, al Mapi Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo – Atalanta, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Calcio di inizio alle ore 18.30.

Il Sassuolo ha già fatto esordio ufficiale nei trentaduesimi di Coppa Italia dove ha avuto la meglio sul Cosenza soltanto dopo i tempi supplementari. L’Atalanta, invece, é al suo primo impegno vero e proprio. Tra le società più attive sul calciomercato, Nelle amichevoli finora disputate, la formazione di Gasperini ha battuto la Rappresentativa Città di Clusone per 10-1, il Locarno per 10-0, la pro Vercelli per 6-0 con tripletta di Latte Lath, il Bournemouth per 1-3, la Pro Sesto per 3-0 e la Pergolettese per 3-0 con gol dell’esordiente Scamacca mentre ha perso per 4-1 contro l’Union Berlino e pareggiato contro la Juventus a reti bianche. Sono venticinque i precedenti, al Mapei Stadium, tra le due compagini: il bilancio racconta di quattro successi per il Sassuolo, due pareggi e cinque affermazioni dell’Atalanta. Lo scorso 4 febbraio i neroverdi si imposero grazie a una rete messa a segno da Laurentié.

Cronaca con tabellino della partita

RISULTATO IN DIRETTA: SASSUOLO - ATALANTA Domenica 20 agosto dalle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Matteo Marchetti della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano, IV ufficiale Giacomo Camplone di Pescara, Al V.A.R. ci sarà Eugenio Abbattista di Molfetta, A.V.A.R. Luigi Nasca di Bari.

Presentazione del match

QUI SASSUOLO – Assenti lo squalificato Tressoldi e l’infortunato Alvarez. Dionisi dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Consigli tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Erlic e Viti e sulle fasce da Toljan e Vina. In mediana Maxime Lopez e Mateus Henrique. Unica punta Pinamonti, supportata da Berardi, bajrami e Laurentié.

QUI ATALANTA – Out gli indisponibili Palomino, El Bilal Tourè, Adopo e Hateboer e lo squalificato Cambiaghi. Non dovrebbe partire tirolare Scamacca, che non é ancora in buone condizioni fisiche. Gasperini dovrebbe schierare il modulo 3-4-1-2 con Carnesecchi, in vantaggio su Musso, in porta e con una difesa a tre formata da Scalvini, Djimsiti e Kolašinac. In mezzo al campo de Roon e Koopmeiners mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Zappacosta e Bakker. Davanti Lookman e Zapata, supportati da Pasalic.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Atalanta

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, DjimsitiKolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: