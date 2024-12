Lazio-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Inter di lunedì 16 dicembre 2024: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Lunedì 16 dicembre, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Milan, match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025; calcio di inizio alle ore 20:45.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che arrivano alla dopo la vittoria in Europa League arrivata ad Amsterdam sul campo dell’Ajax per tre reti a una grazie ai gol di Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro. Per quanto riguarda il campionato la squadra di Baroni nell’ultima uscita ha espugnato il Maradona di Napoli con una rete di Isaksen a 10 minuti dalla fine.

A far visita alla Lazio ci sarà, come detto in precedenza, l’Inter. Negli impegni europei di Champions League i nerazzurri sono incappati una bruciante sconfitta a Leverkusen contro il Bayer maturata nei minuti finali con la rete di Mukiele che ha regalato la vittoria alle aspirine. La gara sarà affidata allo sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova coadiuvato da Cecconi e Zingarelli, il quarto uomo sarà Manganiello, mentre al VAR andranno Mazzoleni e Serra.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO-INTER Lunedì 16 dicembre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere Inter-Lazio, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, calcio d’inizio alle ore 20:45. I precedenti per la Lazio con questo direttore di gara sono nove: sette vittorie e due pareggi. Bilancio più che positivo anche per l’Inter con il fischietto veneto, infatti nei tredici precedenti sono arrivate sette vittorie, quattro pareggi e due sconfitte..

I precedenti tra Lazio e Inter

Sono ben 185 i precedenti tra Inter e Lazio in Serie A. Il bilancio è nettamente a favore dei milanesi che hanno trovato la vittoria per 77 volte contro le 48 laziali, mentre per 60 volte le due squadre hanno terminato la sfida in parità. L’ultimo precedente risale al 19 maggio scorso quando Inter e Lazio, a San Siro, si divisero la posta in palio pareggiando 1-1 con le reti di Dumfries e Kamada.

Presentazione del match

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Marco Baroni scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Nuno Tavares con Gila e Gigot a completare il reparto centralmente. La mediana sarà formata da Rovella e Guendouzi con Isaksen, Dia e Zaccagni che svarieranno sulla trequarti alle spalle di Noslin.

QUI INTER – L’Inter di Simone Inzaghi risponderà schierandosi con il suo classico 3-5-2. Tra i pali andrà Sommer con Bisseck, de Vrij e Bastoni a formare il tridente difensivo. A tuta fascia giocheranno Darmian e Dimarco con Barella, Calhanoglue Mkhitaryan centrali di centrocampo. Il tandem offensivo sarà composto da Thuram e Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Gigot, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Marco Baroni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Inter valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Inter in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. L’incontro sarà visibile gratuitamente anche per i non abbonati, come successo per Milan-Napoli, previa registrazione alla piattaforma. Potranno avere accesso alla partita in forma gratuita solo i primi due milioni di utenti che si connetteranno.