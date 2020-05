Lazio, Luis Alberto: “Ronaldo da ammirare ma Messi è il migliore”

Le parole del centrocampista della Lazio nel corso di una diretta Instagram in compagnia dell’attore Manolo Morera.

ROMA – Luis Alberto, centrocampista della Lazio, è intervenuto nella diretta Instagram dell’attore Manolo Morera. Queste le sue parole a cominciare dal dualismo tra Messi e Ronaldo, lo spagnolo ha le idee chiare: “Contro Ronaldo abbiamo vinto due volte. E’ da ammirare per la tenacia mostrata durante il suo percorso, si è guadagnato molto e nessuno gli ha regalato nulla. Cristiano ha una mentalità vincente, ha vinto tutto e vuole continuare a farlo, ma Messi secondo me è il migliore”.

Sull’eventuale ripartenza della Serie A ha aggiunto: “La situazione in Italia è in miglioramento, anche se più lentamente che in Spagna. La gente è tornata in strada ma alcuni negozi sono ancora chiusi. Gli allenamenti individuali sono iniziati: oltre a fare corsa e palestra tocchiamo anche il pallone. Ci alterniamo in quattro gruppi. Il calcio non è composto soltanto da noi giocatori, ci sono anche altre figure professionali”.