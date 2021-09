Lazio – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Roma del 26 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la sesta giornata di Serie A

ROMA – Domenica 26 settembre alle ore 18 si giocherà Lazio – Roma, Derby della Capitale valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Sarri che viene dal pareggio esterno contro il Torino ed in classifica occupa la settima posizione, insieme al Bologna, con 8 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Mourinho che è reduce dal successo casalingo contro l’Udinese ed in classifica occupa la quarta posizione con 12 punti. Sono 178 i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole alla Roma che ha raccolto 66 vittorie contro i 47 successi della Lazio, 65 anche i pareggi. Considerando solo le sfide giocate in Serie A il bilancio resta favorevole alla Roma con 56 vittorie mentre i successi della Lazio sono 40, 60 i pareggi. La sfida verrà diretta dal signor Guida della sezione di Torre Annunziata.

La cronaca con commento minuto per minuto

Domenica 26 settembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle ore 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Sarri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Reina in porta, pacchetto difensivo composto da Marusic e Hysaj sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

QUI ROMA – Mourinho dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Rui Patricio tra i pali, reparto difensivo composto da Karsdorp e Calafiori sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Mancini e Ibanez. A centrocampo Veretout e Cristante in cabina di regia mentre davanti spazio a Zaniolo, Mkhitaran ed El Shaarawy alle spalle di Abraham.

Le probabili formazioni di Lazio – Roma

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho

STADIO: Olimpico

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Roma, valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Relativamente alla diretta streaming di Lazio – Roma, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.