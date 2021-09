Serie A, Lazio – Roma: le formazioni ufficiali del derby

Le formazioni ufficiali di Lazio – Roma del 26 settembre 2021, incontro valido per la sesta giornata della Serie A

ROMA – Sta per terminare il conto alla rovescia per il derby di Roma delle ore 18. Il nostro live al via intorno alle ore 17 quando si sapranno le formazioni ufficiali di Lazio e Roma che scenderanno in campo. Sarri che ha esaltato il match dicendo di essere uno dei più importanti d’Europa dovrebbe inserire la formazione tipo. In difesa Lazzari sembra in vantaggio su Marusic con Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj; si rivede dal primo minuto Lucas Leiva, tenuto a riposo nello scorso turno. Nel trio di centrocampo sarà affiancato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto mentre in avanti con Immobile troviamo Pedro e Felipe Anderson vista anche l’indisponibilità di Zaccagni. Dovrebbe invece partire dalla panchina Moro. Mourihno dovrebbe riproporre dal primo minuto il recuperato Vina al posto di Calafiori, esterno con Karsdorp mentre i centrali Mancini e Ibanez con Smalling dalla panchina. A centrocampo mediana con Cristante e Veretout mentre dietro Abraham dovremmo trovare Zaniolo con Mkhitaryan ed El Shaarawy, vista l’assenza per squalifica di Lorenzo Pellegrini. Arbitro del match sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata che sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti mentre quarto ufficiale sarà Di Bello; VAR per Irrati e AVAR per Longo.

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

Le formazioni ufficiali di Lazio – Roma

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson. A disposizione: Strakosha, Patric, S.Radu, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi. Allenatore: Sarri.