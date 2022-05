Lazio – Sampdoria 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Sampdoria del 7 maggio 2022 in diretta: cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A

ROMA – Sabato 7 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri affronta la Sampdoria di Marco Giampaolo. I biancocelesti vengono dal pirotecnico 3-4 rimediato sul campo dello Spezia e sono sesti con 59 punti, frutto di diciassette partite vinte, otto pareggiate e dieci perse con settanta reti realizzate e cinquantatré incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con dodici gol fatti e otto subiti. Se per la Lazio l’obiettivo é un posto in Europa League per la Lazio, la salvezza quello dei blucerchiati, reduci dal successo nel Derby della Lanterna firmato Sabiri e quindicesimi, a pari merito con lo Spezia e a sette lunghezze dalla Salernitana che però deve ancora recuperare una partita, a quota 33 punti, con un cammino di nove partite vinte, sei pareggiate e venti sconfitte e con quarantadue reti realizzate e cinquantasette incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato una e perso tre, siglando tre reti e incassandone sei. Sono centoundici i precedenti tra le due compagini con il bilancio di cinquantatré vittorie della Lazio, trentuno pareggi e ventisette affermazioni per la Sampdoria. All’andata, lo scorso 5 dicembre, finì 1-3 in favore della squadra di Sarri.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO - SAMPDORIA 0-0 (1'T) PRIMO TEMPO 20' passaggio telefonato di Felipe Anderson con il destro dal limite dell'area, blocca a terra Audero 17' avvio un pò difficile per Sabiri chiuso da Lazzari 15' nuova avanzata di Luis Alberto che trova un corridorio in area quindi prova a piazzare una conclusione deviata da Ferarri sul fondo: troppo lungo il tiro della bandierina per Immobile che non riesce a fare la torre sul secondo palo 12' da Felipe Anderson e Luis Alberto che prova una conclusione dai 25 metri ma traiettoria alla destra di Audero che blocca a terra 9' fallo di Zaccagni su Bereszynski, l'arbitro fischia la punizione e ammonisce solo verbalmente l'esterno laziale. Sulla palla Candreva: cross in area, allontana Lazzari quindi Augello prova a crossare dal fondo ma la difesa allontana 6' filtrante in area di Savic per Immobile, ha buon gioco la difesa 5' dall'altra parte affondo di Bereszynski che crossa al centro ma palla sporcata dalla difesa a favorire l'uscita di Strakosha 3' ancora Lazzari pronto a mettere un pallone interessante in area, tocco di Candreva sul fondo per il primo angolo. Luis Alberto calcia a giro verso la porta, il portiere alza con i pugni sopra la traversa! 2' azione di Lazzari che entra in area e prova con un pallonetto a servire Immobile ma passaggio fuori misura. Rimessa dal fondo per Audero Partiti! Calcio d'avvio battuto dalla Sampdoria oggi in maglia rossa, Lazio nella tradizionale biancocelesti Possibile 4-5-1 o 4-1-4-1 per Giampaolo con Vieira che potrebbe giocare come vertice basso di centrocampo Sarri da fiducia in difesa a Patric preferito a Luiz Felipe e a Cataldi nel trio di centrocampo invece di Lucas Leiva Ci siamo! In campo Lazio e Sampdoria, pochi istanti per il fischio d'inizio Un saluto ai lettori di Calciomagazine, siamo pronti a commentare in diretta Lazio - Sampdoria. Fischio d'inizio alle ore 20.45. TABELLINO LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Reina, Adamonis, Hysaj, Luiz Felipe, Kamenovic, Radu, Akpa-Akpro, Leiva, Basic, Romero, Cabral, Bigonzoni. Allenatore: Sarri. SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Vieira, Rincon, Sabiri; Caputo. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Supriaha, Ekdal, Askildsen, Yoshida, Magnani, Quagliarella, Murru, Damsgaard, Trimboli, Conti. Allenatore: Giampaolo. Reti: Ammonizioni: Recupero:

I convocati della Sampdoria

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Magnani, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Rincón, Sabiri, Thorsby, Trimboli, Vieira.

Attaccanti: Caputo, Quagliarella, Supriaha.

Le dichiarazioni di Giampaolo alla vigilia

“Il nostro campionato non si conclude con la vittoria del derby: è stato un tassello, ma dobbiamo ancora fare punti per ottenere la salvezza. Dobbiamo pensare di giocare le nostre partite e non quelle degli altri – dice il mister alla vigilia della sfida con la Lazio -. Dobbiamo pensare a quello che è il nostro percorso e non fare calcoli, perché il pallone rotola e non si sa mai dove va a finire. La Lazio è una squadra forte, allenata da uno dei migliori allenatori d’Italia – prosegue il tecnico blucerchiato -. Hanno cambiato la filosofia di gioco e si vede: c’è una matrice forte del pensiero di Sarri. So però che abbiamo bisogno di fare una prestazione eccellente e straordinaria sotto gli ogni punto di vista. I margini di errore quando il cerchio si stringe sono ridotti per tutti: calciatori, allenatori, arbitri… Ogni piccolo errore viene amplificato, ma non dobbiamo pensare a queste cose. Noi dobbiamo avere un solo pensiero, senza farci distrarre: dobbiamo essere concentrati sulla nostra partita e sul nostro obiettivo”

La presentazione del match

QUI LAZIO – Sarri dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-3, con Strakosha tra i pali e con Patric e Acerbi al centro della difesa e Lazzari e Marusic sulle fasce. A centrocampo Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto, alle spalle del tridente d’attacco composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

QUI SAMPDORIA – Giampaolo dovrà rinunciare agli infortunati Gabbiadini e Giovinco ma ritrova Rincon che ha scontato il turno di squalifica. Probabile modulo 4-5-1con Audero tra i pali e con Bereszynski e Augello sulle fasce e con Colley e Ferrari al centro a comporre il blocco difensivo. In cabina di regia Vieira con Ekdal e Thorsby; unica punta Caputo.

Le probabili formazioni di Lazio – Sampdoria

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Vieira, Ekdal, Thorsby, Sabiri; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

Dove vederla in TV ed in streaming

