Lazio – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Torino del 18 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la venticinquesima giornata di Serie A

ROMA – Martedì 18 maggio alle ore 20.30 andrà in scena Lazio – Torino, incontro valevole per il recupero della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Inzaghi che viene dalla sconfitta contro la Roma ed in classifica occupa il sesto posto solitario con 67 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Nicola che è reduce da due pesanti sconfitte contro Spezia e Milan ed in classifica occupa il diciassettesimo posto con 35 punti, +4 sul Benevento. In caso di successo, però, la squadra Granata potrebbe festeggiare la salvezza con un turno d’anticipo.

Martedì 18 maggio alle ore 19.30 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Reina in porta, pacchetto difensivo composto da Marusic, Hoedt e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Fares. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

QUI TORINO – Modulo speculare per Nicola che dovrebbe mandare in campo i suoi con Sirigu tra i pali, reparto arretrato formato da Izzo, Nkoulou e Lyanco. A centrocampo Mandragora in cabina di regia con Rincon e Verdi mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Singo e Ansaldi. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Zaza e Belotti.

Le probabili formazioni di Lazio – Torino

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Nicola

STADIO: Olimpico

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Torino, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (canale 202). Coloro che possiedono l’abbonamento a Sky potranno godersi la partita anche in streaming su Sky Go, l’applicazione gratuita fruibile grazie a dispositivi come pc, smartphone e tablet. Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, servizio on demand di Sky che offre il meglio della programmazione di questa emittente.