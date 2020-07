Lecce – Fiorentina 0-3: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lecce – Fiorentina del 15 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A

LECCE – Questa sera, mercoledì 15 luglio, alle ore 21.45, si disputerà il match Lecce – Fiorentina, utile per il trentatreesimo turno del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione salentina che viene dal pari ottenuto nella trasferta di Cagliari con il risultato di 0-0. I giallorossi si trovano attualmente in terzultima posizione, in piena zona retrocessione. Dall’altra parte, invece, troviamo i toscani che non stanno disputando una stagione all’altezza delle aspettative ed in classifica occupano la tredicesima posizione con 36 punti. I viola sono reduci dal pareggio casalingo ottenuto proprio allo scadere dei minuti di recupero con il Verona. L’incontro del Via del Mare verrà diretto dal signor Guida della sezione di Torre Annunziata.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LECCE-FIORENTINA 0-3 IN DIRETTA SECONDO TEMPO 50' Poco da segnalare in questo inizio del secondo tempo con ritmi piuttosto bassi. 46' Ceccherini entra per Pezzella nella Fiorentina mentre Liverani inserisce Saponara per Farias. 46' Riprende la seconda parte della gara. PRIMO TEMPO 48' Il direttore di gara pone fine al primo tempo del match. 45' Il quarto uomo segnala due minuti di recupero. 43' Traversa Lecce!!! Farias, che approfitta dell'errore di Caceres, conclude ottimamente ma è sfortunato e trova il legno. 43' Uno-due terrificante della Fiorentina, il Lecce sembra disorientato e non riesce a riorganizzare la manovra. 40' 3-0 VIOLA!!!!!! Questa volta il marcatore è Cutrone. L'attaccante scatta a campo aperto su lancio di Chiesa e trova la gioia personale. 38' RADDOPPIO FIORENTINA!!!! Ghezzal calcia la punizione sopra la barriera e batte Gabriel. 37' Ancora un ammonito, questa volta tocca a Donati che stende Duncan. 35' Gioco fermo per un fuorigioco di Cutrone su suggerimento di Ribery. 33' I padroni di casa producono una buona trama di gioco ma non riescono a concretizzare. 30' Punizione per il Lecce per un duro fallo di Milenkovic. Petriccione calcia ma la difesa è attenta. 27' Ammonito Ghezzal dall'arbitro Guida. 24′ Punizione per la Fiorentina dai trenta metri: il tiro di Ghezzal finisce alto di molto. 20' Corner guadagnato dal Lecce dopo che la difesa ha liberato un cross teso di Majer. 18' Provano a reagire i padroni di casa avanzando il proprio baricentro. 16' Tentativo da fuori di Chiesa che si spegne di molto a lato. 12' Ammonizione per Ribery nella Fiorentina. 12' Pulgar fallisce il tiro dagli unici metri!! Si rimane sullo 0-1. 11' Calcio di rigore per la Fiorentina!!! Fallo di Gabriel che atterra un avversario con un intervento scomposto. 9' Corner per il Lecce battuto da Perticcione che si conclude con un nulla di fatto. 5' RETE DELLA FIORENTINA!!! Assist al bacio di Cutrone per Chiesa che riesce a battere Gabriel. 5' Conclusione da fuori area di Ribery che termina di poco largo sulla sinistra. 3' Inizio di partita caratterizzato da un sostanziale equilibrio. 1' Si comincia! Il direttore di gara, l'arbitro Guida, da il via all'incontro. 21.42 Le squadre fanno il loro ingresso sul rettangolo di gioco. Tra poco avrà inizio la gara. 21.29 I giocatori rientrano negli spogliatoi. 21.15 Le due squadre effettuano il riscaldamento pre-partita. 20.52 In merito alle formazioni i salentini scendono in campo con un 4-3-1-2 con Mancosu alle spalle di Farias e Babacar. Barak è confermato a centrocampo. Turn over tra i viola nel 3-5-3 varato da Iachini. Terracciano schierato tra i pali, Chiesa rientra tra i titolari. Il tandem formato da Cutrone e Ribery agirà in avanti. 20.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Lecce-Fiorentina, incontro valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. IL TABELLINO LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Barak, Petriccione, Majer; Mancosu; Farias (46' Saponara), Babacar. A disposizione: Vigorito, Sava, Radicchio, Vera, Shakhov, Monterisi, Saponara, Colella, Maselli, Rimoli, Dell’ Orco, Tachtsidis. Allenatore: Liverani. FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella (46' Ceccherini), Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Dalbert; Cutrone, Ribery. A disposizione: Brancolini, Igor, Baldelj, Castrovilli, Kouame, Sottil, Ceccherini, Agudelo, Lirola, Venuti, Vlahovic, Terzic. Allenatore: Iachini. RETI: 5' Chiesa (F), 38' Ghezzal (F), 40' Cutrone (F) AMMONIZIONI: Gabriel (L), Ribery (F), Babacar (L), Ghezzal (F), Donati (L) ESPULSIONI: RECUPERO: due minuti nel primo tempo STADIO: Via del mare di Lecce

La presentazione del match

QUI LECCE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con Gabriel tra i pali, pacchetto arretrato composto da Donati, Lucioni, Paz e Rispoli. A centrocampo Barak, Petriccione e Majer agiranno in cabina di regia. Inoltre, Mancosu e Farias spazieranno sulla trequarti alle spalle di Babacar, unico terminale offensivo. I salentini cercheranno i tre punti in questa sfida casalinga per tenere vive le speranze di raggiungere la salvezza.

QUI FIORENTINA – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo con il 3-4-2-1 con Dragowski in porta, linea difensiva formata da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Al centro della linea mediana, invece, ci saranno Pulgar e Ghezzal con Chiesa e Dalbert sulle linee laterali. Infine, in attacco spazio a Ribery e Castrovilli a supporto dell’unica punta Cutrone.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lecce – Fiorentina, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso mercoledì 15 luglio, alle ore 21.45 in diretta ed in esclusiva su DAZN. Inoltre, sarà possibile assistere a Lecce – Fiorentina in diretta streaming tramite pc, tablet e smartphone.

Le probabili formazioni di Lecce – Fiorentina

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Rispoli; Barak, Petriccione, Majer: Mancosu, Farias; Farias. Allenatore: Liverani

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Pulgar, Ghezzal, Dalbert; Castrovilli, Ribery, Cutrone. Allenatore: Iachini

STADIO: Via del mare di Lecce