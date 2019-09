Serie A, Lecce-Roma: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Lecce-Roma: incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15.

LECCE – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Lecce e Roma nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Lecce con Mancosu alle spalle del tandem offensivo composto da Babacar e Falco mentre la Roma risponde col 4-2-3-1 con Kluivert, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Roma

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione,Tachtsidis; Mancosu, Babacar, Falco. Allenatore: Liverani

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca