Diretta Lecce-Torino di Domenica 30 novembre 2025: gol di Coulibaly e Banda, Adams accorcia, Falcone decisivo sul rigore di Asllani

LECCE – Il Lecce torna a vincere in casa dopo oltre sei mesi superando il Torino 2-1 nella 13ª giornata di Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco costruiscono il successo con due reti ravvicinate nel primo tempo firmate da Coulibaly e Banda, mentre nella ripresa il gol di Adams riapre la partita. Nel finale, però, è Falcone a blindare il risultato parando il rigore di Asllani.

Indice:

Tabellino

LECCE: Falcone W., Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo A., Ramadani Y., Coulibaly L., Pierotti S. (dal 20′ st Tete Morente), Berisha M. (dal 38′ st Kaba M.), Banda L. (dal 20′ st Sottil R.), Stulic N. (dal 45’+2 st Ndaba C.). A disposizione: Camarda F., Fruchtl C., Gorter O., Helgason T. J., Kaba M., Kouassi C., Maleh Y., Ndaba C., Ndri K., Perez M., Sala A., Samooja J., Siebert J., Sottil R., Tete Morente Allenatore: Di Francesco E..

TORINO: Israel F., Tameze A. (dal 15′ st Ngonge C.), Maripan G., Coco S., Pedersen M. (dal 25′ st Masina A.), Casadei C., Asllani K., Gineitis G. (dal 37′ pt Zapata D.), Nkounkou N. (dal 25′ st Lazaro V.), Adams C., Vlasic N. (dal 25′ st Aboukhlal Z.). A disposizione: Aboukhlal Z., Anjorin F., Dembele A., Ilkhan E., Lazaro V., Masina A., Ngonge C., Paleari A., Popa M., Zapata D. Allenatore: Baroni M..

Reti: al 20′ pt Coulibaly L. (Lecce) , al 22′ pt Banda L. (Lecce) al 12′ st Adams C. (Torino) .

Ammonizioni: al 35′ st Ramadani Y. (Lecce), al 36′ st Veiga D. (Lecce) al 33′ st Casadei C. (Torino), al 38′ st Coco S. (Torino).

Rigori sbagliati: al 45′ st Asllani K. (Torino).

Recupero: 2′ pt, 5′ st

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Sarà l’arbitro Maurizio Mariani della sezione AIA di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Valerio Colarossi della sezione di Roma 2 e Marco Ricci della sezione di Firenze. Il IV Ufficiale designato è Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Al VAR ci sarà Valerio Marini della sezione di Roma 1, con AVAR Francesco Fourneau della sezione di Roma 1

Presentazione del match

Domenica 30 novembre alle ore 12.30, allo Stadio “Via del Mare-Ettore Giardiniero” di Lecce, andrà in scena Lecce-Torino, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il lunch match promette tensione e voglia di riscatto tra due formazioni che arrivano all’appuntamento con la necessità di lasciarsi alle spalle le ultime delusioni.

I giallorossi, dopo aver ritrovato fiducia con la vittoria sulla Fiorentina e il pareggio contro il Verona, hanno dovuto fare i conti con la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio. Una partita giocata a lungo alla pari con gli uomini di Sarri, ma che ha confermato un difetto ormai evidente: la squadra salentina regge bene nei primi tempi, senza mai chiudere in svantaggio, ma si smarrisce nella ripresa, dove subisce la maggior parte dei gol e spesso compromette il risultato. Non a caso, in casa il Lecce ha raccolto soltanto tre pareggi e tre sconfitte, senza ancora assaporare la gioia di un successo stagionale davanti al proprio pubblico. L’ultimo sorriso casalingo risale alla penultima giornata dello scorso campionato, proprio contro il Torino, firmato da Ramadani.

Il Torino, dal canto suo, sembrava aver trovato un equilibrio dopo un avvio complicato, con sei risultati utili consecutivi che avevano ridato ossigeno alla classifica. Poi è arrivata la batosta contro il Como, un 5-1 pesantissimo che ha riaperto vecchie ferite e reso urgente un cambio di passo. I granata, lontano da casa, hanno segnato appena cinque reti in sei partite, quasi tutte concentrate nei secondi tempi: un dato che si incrocia con la fragilità del Lecce proprio nella seconda parte di gara e che potrebbe diventare la chiave della sfida.

Al Via del Mare si affrontano dunque due squadre ferite, entrambe alla ricerca di un segnale forte. Per Di Francesco la missione è spezzare il digiuno casalingo e restituire entusiasmo ai tifosi, per Baroni la necessità è cancellare l’umiliazione subita contro il Como e riportare serenità all’ambiente granata. Tre punti in Puglia potrebbero cambiare il volto della classifica e, soprattutto, ridare fiducia a chi oggi scenderà in campo con la consapevolezza che non c’è più tempo da perdere.

COME ARRIVA IL LECCE – Eusebio Di Francesco dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3. Tra i pali ci sarà Falcone, protetto da una linea difensiva composta da Veiga e Gallo sugli esterni, con Gaspar e Tiago Gabriel centrali. In mezzo al campo spazio alla sostanza di Coulibaly e Ramadani, affiancati dalla qualità di Berisha. Davanti, il tridente offensivo vede Banda e Sottil larghi sulle corsie, con Stulic pronto a muoversi al centro dell’attacco.

COME ARRIVA IL TORINO – Il Torino di Marco Baroni dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Paleari difenderà la porta granata, mentre la retroguardia sarà formata da Tameze, Coco e Maripan. Sulle fasce agiranno Pedersen e Lazaro, con Casadei e Asllani a presidiare la mediana. Più avanzato Vlasic, chiamato a dare inventiva insieme a Lazaro, alle spalle della coppia offensiva composta da Zapata e Ngonge,

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Ngonge. Allenatore: Baroni

Dove vedere la partita in TV e streaming

