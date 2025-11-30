Risultati calcio live, domenica 30 novembre 2025: Roma-Napoli in evidenza

Atalanta-Fiorentina nel pomeriggio, trasferta per l’Inter a Pisa, big match Chelsea-Arsenal in Premier League. Successo dell’Estudiantes in Argentina
Il programma di questa domenica 30 novembre si è aperta con il calcio sudamericano. In Argentina successo per 1-0 dell’Estudiantes sul Central Cordoba per i quarti di finale del Torneo Betano: decisiva una rete di Palacios al 20′ della ripresa. Nella Serie A Betano in Brasile pareggio per 1-1 tra Ceara e Cruzeiro per la 36° giornata di campionato: succede tutto nella ripresa con il vantaggio all’undicesimo con Vinicius Zanocelo e pareggio su autorete di Willian Machado al 26′.
In Bolivia successo interno per 2-1 del Nacional Potosi sull’Independiente mentre in Colombia vittoria esterna del Bucaramanga sul Fortaleza per 2-0. In Costa Rica da una parte vittoria per 3-2 dello Zeledon sul Guadalupe e dell’altra 3-1 dell’Herediano su San Carlos, in Ecuador pareggiano 1-1 Liberdad e Barcellona SC. Nella Liga MX vittorie interne per Club America 2-1 al Monterrey e del Tigres 5-0 al Tijuana mentre Toluca e Juarez pareggiano 0-0.
Nelle semifinali playoff della MLS in USA avanzano Inter Miami vincente 5-1 contro New York City e Vancouver Whitecaps sul San Diego 3-1. Nella K 1 League vittoria esterna per Gwanju e Jeju, pareggiano Daegu e Anyang. Nella J1 League colpo esterno per Kashiwa, Hiroshima, Urawa, Kashima e Kyoto mentre in A-League due vittorie esterne ovvero dell’Auckland sul Newcastle Jets per 2-1 e del Perth Glory sul Macarthur 2-0.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a ricordare i principali appuntamenti. In Serie A si parte con il lunch match Lecce-Torino quindi alle 15 l’Inter in scena a Pisa e due big match, alle ore 18 Atalanta-Fiorentina e alle 20:45 Roma-Napoli. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro e Serie D oltre al Campionato Primavera 1 e 2. In Europa spicca per la Premier League il big match Chelsea-Arsenal delle ore 17:30 mentre nella Liga alle ore 21 trasferta a Girona per il Real Madrid.
AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE
St Eloi Lupopo (Drc) – Al-Hilal Omdurman (Sud) 1-1 (Finale)
Stade Malien (Mli) – Simba (Tan) 2-1 (Finale)
AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP
Nairobi United (Ken) – Maniema (Drc) 0-1 (Finale)
San Pedro (Ivo) – Djoliba (Mli) 2-0 (Finale)
Singida Black Stars (Tan) – Stellenbosch (Rsa) 1-1 (Finale)
ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA – PLAY OFFS
Central Cordoba – Estudiantes [Qualificato] 0-1 (Finale)
Boca Juniors [Qualificato] – Argentinos Jrs 1-0 (Finale)
ARMENIA: PREMIER LEAGUE
Pyunik – Ararat 2-0 (Finale)
Ararat-Armenia – Shirak 0-0 (Da finire)
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Auckland FC – Newcastle Jets 1-2 (Finale)
Macarthur FC – Perth Glory 0-2 (Finale)
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Altach – Salzburg 1-1 (Finale)
Hartberg – Sturm Graz 0-1 (Finale)
LASK – SK Rapid 3-0 (Finale)
AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE
Shamakhi – Sumqayit 1-2 (Finale)
Gabala – Araz 2-1 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Club Brugge – Anversa 0-1 (Finale)
Genk – Leuven 2-1 (Finale)
Anderlecht – Royale Union SG 1-0 (Finale)
Gent – St. Truiden 1-2 (Finale)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Nacional Potosi – Independiente 2-1 (Finale)
Oriente Petrolero – Blooming 3-1 (Finale)
The Strongest – Bolivar 2-3 (Finale)
BRASILE: SERIE A BETANO
Ceara – Cruzeiro 1-1 (Finale)
Corinthians – Botafogo RJ 2-2 (Finale)
Fortaleza – Atletico-MG 1-0 (Finale)
BULGARIA: PARVA LIGA
Slavia Sofia – Dobrudzha 3-1 (Finale)
Ludogorets – Botev Vratsa 2-0 (Finale)
Levski – Septemvri Sofia 7-0 (Finale)
CILE: LIGA DE PRIMERA
Everton – Deportes Iquique 0-1 (Finale)
U. Calera – Limache 0-1 (Finale)
U. Espanola – O’Higgins 2-4 (Finale)
CROAZIA: HNL
Lok. Zagreb – Rijeka 1-1 (Finale)
DANIMARCA: SUPERLIGA
Aarhus – FC Copenhagen 2-0 (Finale)
Silkeborg – Randers 0-0 (Finale)
Midtjylland – Nordsjaelland 6-0 (Finale)
Odense – Vejle 3-0 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Libertad – Barcellona SC 1-1 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – POSTI
Aucas – Dep. Cuenca 2-1 (Finale)
Macara – El Nacional 2-0 (Finale)
FRANCIA: COPPA DI FRANCIA
Avranches [Qualificato] – Aubervilliers 2-1 (Dopo Rigori)
Cormontreuil – Chantilly [Qualificato] 1-2 (Finale)
Saint-Cyr Collonges [Qualificato] – FC Rhone 1-0 (Dopo Rigori)
Les Sables [Qualificato] – Plouvorn 2-1 (Finale)
Touraine – Troyes [Qualificato] 0-2 (Finale)
FRANCIA: LIGUE 1
Strasburgo – Brest 1-2 (Finale)
Angers – Lens 1-2 (Finale)
Le Havre – Lilla 0-1 (Finale)
Lorient – Nizza 3-1 (Finale)
Lione – Nantes 3-0 (Finale)
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Bielefeld – Munster 1-2 (Finale)
Dresda – Dusseldorf 2-1 (Finale)
Elversberg – Darmstadt 0-0 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Amburgo – Stoccarda 2-1 (Finale)
Francoforte – Wolfsburg 1-1 (Finale)
Friburgo – Magonza 4-0 (Finale)
GIAPPONE: J1 LEAGUE
Albirex Niigata – Kashiwa 1-3 (Finale)
Avispa Fukuoka – G-Osaka 1-0 (Finale)
Kawasaki – Hiroshima 1-2 (Finale)
Kobe – Tokyo 0-0 (Finale)
Machida – Nagoya 3-1 (Finale)
Okayama – Urawa 0-1 (Finale)
Shonan – Shimizu 1-0 (Finale)
Verdy – Kashima 0-1 (Finale)
Yokohama FC – Kyoto 0-1 (Finale)
Yokohama M. – C-Osaka 3-1 (Finale)
GRECIA: SUPER LEAGUE
Atromitos – Asteras T. 0-1 (Finale)
Panetolikos – Olympiakos 0-1 (Finale)
Levadiakos – PAOK 2-3 (Finale)
Panathinaikos – AEK 2-3 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Crystal Palace – Manchester Utd 1-2 (Finale)
Aston Villa – Wolves 1-0 (Finale)
Nottingham – Brighton 0-2 (Finale)
West Ham – Liverpool 0-2 (Finale)
Chelsea – Arsenal 1-1 (Finale)
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Esteghlal F.C. – Foolad 1-0 (Finale)
Mes Rafsanjan – Sepahan 0-3 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL
Ashdod – M. Tel Aviv 2-2 (Finale)
B. Jerusalem – Netanya 4-2 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 1
Atalanta U20 – Lazio U20 2-0 (Finale)
Cagliari U20 – Juventus U20 0-0 (Finale)
Inter U20 – Milan U20 2-0 (Finale)
Cremonese U20 – Cesena U20 2-2 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 2
Reggiana U19 – Cittadella U19 0-3 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Lecce – Torino 2-1 (Finale)
Pisa – Inter 0-2 (Finale)
Atalanta – Fiorentina 2-0 (Finale)
Roma – Napoli 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Juve Stabia – Monza 2-2 (Finale)
Spezia – Sampdoria 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE A
Alcione Milano – Trento 2-0 (Finale)
Inter U23 – Pro Vercelli 1-1 (Finale)
L.R. Vicenza – Lecco 1-0 (Finale)
Dolomiti Bellunesi – Giana Erminio 0-0 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE B
Juventus U23 – Perugia 1-0 (Finale)
Arezzo – Sambenedettese 1-0 (Finale)
Campobasso – Pianese 1-1 (Finale)
Pontedera – Carpi 0-1 (Finale)
Ternana – Guidonia 1-2 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE C
Atalanta U23 – Siracusa 3-1 (Finale)
Trapani – Monopoli 1-1 (Finale)
Foggia – Cosenza 2-1 (Finale)
Latina – Audace Cerignola 0-2 (Finale)
Potenza – Casarano 3-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE A
Club Milano – Cairese 0-1 (Finale)
Gozzano – Valenzana 0-1 (Finale)
Ligorna – Chisola 4-0 (Finale)
Saluzzo – Asti 2-0 (Finale)
Vado – Lavagnese 1-0 (Finale)
Varese FC – Celle Varazze 1-1 (Finale)
Derthona FbC – Sanremese 0-2 (Finale)
Imperia – NovaRomentin 3-0 (Finale)
Sestri Levante – AS Biellese 0-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE B
Breno – Real Calepina 2-1 (Finale)
Caldiero Terme – Sondrio 1-2 (Finale)
Chievo – Varesina 1-2 (Finale)
Ciserano-Bergamo – Villa Valle 1-0 (Finale)
Leon – Castellanzese 2-2 (Finale)
Milan U23 – Brusaporto 1-1 (Finale)
Oltrepo – Folgore Caratese 0-2 (Finale)
Scanzorosciate – Pavia 3-1 (Finale)
USD Casatese – Vogherese 4-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE C
Adriese – Calvi Noale 0-0 (Finale)
Bassano – Campodarsego 1-0 (Finale)
Conegliano – Treviso 2-1 (Finale)
Este – Legnago Salus 3-2 (Finale)
FC Obermais – Cjarlins Muzane 2-1 (Finale)
Mestre – Luparense 0-0 (Finale)
Portogruaro – Brian Lignano 2-3 (Finale)
San Luigi – Altavilla 2-0 (Finale)
Vigasio – Union Clodiense 0-2 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE D
Correggese – SCD Progresso 0-2 (Finale)
Imolese – Tropical Coriano 1-1 (Finale)
Piacenza – Sant’Angelo 2-0 (Finale)
Pistoiese – Pro Sesto 0-2 (Finale)
Pro Palazzolo – Trevigliese 1-2 (Finale)
Rovato Vertovese – Cittadella Vis Modena 1-1 (Finale)
Sangiuliano City – Crema 2-2 (Finale)
Sasso Marconi – Desenzano 1-3 (Finale)
Tuttocuoio – Lentigione 1-2 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE E
Cannara – Tau 0-2 (Finale)
Follonica Gavorrano – Trestina 1-1 (Finale)
Ghiviborgo – San Donato 1-1 (Finale)
Poggibonsi – Camaiore 1-2 (Finale)
Prato – Foligno 3-1 (Finale)
Scandicci – Orvietana 1-1 (Finale)
Siena – Seravezza Pozzi 0-2 (Finale)
Terranuova Traiana – Montevarchi 1-0 (Finale)
Vivi Altotevere – Grosseto 0-2 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE F
Ancona – Fossombrone 1-2 (Finale)
Atletico Ascoli – Vigor Senigallia 2-1 (Finale)
Castelfidardo – Giulianova 1-1 (Finale)
L’Aquila – Sammaurese 4-0 (Finale)
Ostiamare – Notaresco Calcio 0-0 (Finale)
Recanatese – Maceratese 2-2 (Finale)
San Marino Calcio – Sora 3-0 (Finale)
Termoli – Teramo 0-0 (Finale)
Unipomezia – Chieti 0-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE G
Albalonga – Flaminia 3-3 (Finale)
Anzio Calcio 1924 – Ischia 1-2 (Finale)
Budoni – Sarrabus Ogliastra 4-0 (Finale)
Cassino – Real Monterotondo 0-0 (Finale)
Montespaccato – Valmontone 3-4 (Finale)
Nocerina – Atl. Lodigiani 1-1 (Finale)
Olbia – Scafatese 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE H
A.C Nardò – Sarnese 1-1 (Finale)
Acerrana – Francavilla 1-0 (Finale)
Afragolese – Paganese 2-0 (Finale)
Gravina – Ferrandina 3-1 (Finale)
Real Normanna – Martina Calcio 0-0 (Finale)
SS Nola 1925 – Manfredonia 1-0 (Finale)
Citta di Fasano – Barletta 0-0 (Finale)
Fidelis Andria – Virtus Francavilla 1-2 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE I
Castrumfavara – Athletic Palermo 1-2 (Finale)
Gelbison – Sancataldese 1-3 (Finale)
Milazzo – Paternò 1-0 (Finale)
Reggina – Gela 1-0 (Finale)
Vibonese – Igea Virtus 0-1 (Finale)
Nissa – AS Acireale 1-3 (Finale)
Sambiase – Enna 1-1 (Finale)
Savoia – Vigor Lamezia 2-1 (Finale)
USD Ragusa – ACR Messina 0-0 (Finale)
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS
Irapuato – Tampico Madero 0-0 (Finale)
MESSICO: LIGA MX – APERTURA – PLAY OFFS
Club America – Monterrey [Qualificato] 2-1 (Finale)
Toluca [Qualificato] – Juarez 0-0 (Finale)
Tigres [Qualificato] – Tijuana 5-0 (Finale)
MONTENEGRO: PRVA CRNOGORSKA LIGA
Jedinstvo – Jezero 0-1 (Finale)
Decic – Arsenal Tivat 4-2 (Finale)
Mladost DG – Sutjeska 2-3 (Finale)
Mornar – Petrovac 3-1 (Finale)
NORVEGIA: ELITESERIEN
Bodo/Glimt – Fredrikstad 5-0 (Finale)
Brann – HamKam 3-1 (Finale)
Haugesund – Bryne 1-4 (Finale)
Kristiansund – Tromsø 1-3 (Finale)
Rosenborg – Strömsgodset 6-0 (Finale)
Sandefjord – KFUM Oslo 2-0 (Finale)
Sarpsborg 08 – Molde 1-0 (Finale)
Viking – Vålerenga 5-1 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
PSV – FC Volendam 3-0 (Finale)
G.A. Eagles – Utrecht 2-2 (Finale)
Telstar – Feyenoord 1-2 (Finale)
Twente – Alkmaar 1-0 (Finale)
Ajax – Groningen 0-0 (Da finire)
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – CLAUSURA
Atl. Tembetary – Cerro Porteno 0-2 (Finale)
Guarani – Sp. Luqueno 2-1 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Rio Ave – Santa Clara 1-1 (Finale)
Sporting – Estrela 4-0 (Finale)
FC Porto – Estoril 1-0 (Finale)
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Bohemians – Teplice 0-1 (Finale)
Liberec – Sigma Olomouc 1-0 (Finale)
Plzen – Mlada Boleslav 2-1 (Finale)
Sparta Praga – Pardubice 2-4 (Finale)
ROMANIA: SUPERLIGA
FC Hermannstadt – UTA Arad 1-2 (Finale)
Unirea Slobozia – Botosani 0-1 (Finale)
Farul Constanta – FCSB 1-2 (Finale)
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Krasnodar – Samara 5-0 (Finale)
Akhmat Grozny – Din. Mosca 2-1 (Finale)
FK Rostov – Lok. Mosca 1-3 (Finale)
Zenit – Kazan 1-0 (Finale)
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Cailungo – Cosmos 2-2 (Finale)
Faetano – San Giovanni 1-0 (Finale)
Libertas – Fiorentino 0-1 (Finale)
Murata – Pennarossa 1-2 (Finale)
SCOZIA: COPPA DI SCOZIA
Tranent – Inverness 16:00
SCOZIA: PREMIERSHIP
Hibernian – Celtic 1-2 (Finale)
Rangers – Falkirk 0-0 (Finale)
Livingston – Aberdeen 0-1 (Finale)
SERBIA: SUPER LIGA
TSC – Radnik 0-2 (Finale)
OFK Belgrado – Stella Rossa 3-4 (Finale)
SPAGNA: LALIGA
Real Sociedad – Villarreal 2-3 (Finale)
Siviglia – Betis 0-2 (Finale)
Celta Vigo – Espanyol 0-1 (Finale)
Girona – Real Madrid 1-1 (Finale)
SPAGNA: LALIGA2
Saragozza – Leganes2 3-2 (Finale)
Racing Santander – Eibar 4-0 (Finale)
Cordoba – Cadice 1-2 (Finale)
Mirandes – Real Sociedad B 1-0 (Finale)
Castellon – Las Palmas 1-0 (Finale)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Servette – Young Boys 4-4 (Finale)
Basilea – St. Gallen 0-0 (Finale)
TURCHIA: SUPER LIG
Antalyaspor – Goztepe 1-2 (Finale)
Karagumruk – Besiktas 0-2 (Finale)
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Oleksandriya – Rukh Lviv 0-1 (Finale)
Epitsentr – Metalist 1925 0-0 (Finale)
Polissya Zhytomyr – Zorya 2-0 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
Kisvarda – Ujpest 3-0 (Finale)
Puskas Academy – Ferencvaros 1-2 (Finale)
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – PLAY OFF
NacionalVincitore – Penarol 1-0 (Dopo Suppl.)
VENEZUELA: LIGA FUTVE – SUPER FINALE
Universidad Central – Carabobo 1-1 (Finale)