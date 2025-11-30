Risultati calcio live, domenica 30 novembre 2025: Roma-Napoli in evidenza

Atalanta-Fiorentina nel pomeriggio, trasferta per l’Inter a Pisa, big match Chelsea-Arsenal in Premier League. Successo dell’Estudiantes in Argentina

Il programma di questa domenica 30 novembre si è aperta con il calcio sudamericano. In Argentina successo per 1-0 dell’Estudiantes sul Central Cordoba per i quarti di finale del Torneo Betano: decisiva una rete di Palacios al 20′ della ripresa. Nella Serie A Betano in Brasile pareggio per 1-1 tra Ceara e Cruzeiro per la 36° giornata di campionato: succede tutto nella ripresa con il vantaggio all’undicesimo con Vinicius Zanocelo e pareggio su autorete di Willian Machado al 26′.

In Bolivia successo interno per 2-1 del Nacional Potosi sull’Independiente mentre in Colombia vittoria esterna del Bucaramanga sul Fortaleza per 2-0. In Costa Rica da una parte vittoria per 3-2 dello Zeledon sul Guadalupe e dell’altra 3-1 dell’Herediano su San Carlos, in Ecuador pareggiano 1-1 Liberdad e Barcellona SC. Nella Liga MX vittorie interne per Club America 2-1 al Monterrey e del Tigres 5-0 al Tijuana mentre Toluca e Juarez pareggiano 0-0.

Nelle semifinali playoff della MLS in USA avanzano Inter Miami vincente 5-1 contro New York City e Vancouver Whitecaps sul San Diego 3-1. Nella K 1 League vittoria esterna per Gwanju e Jeju, pareggiano Daegu e Anyang. Nella J1 League colpo esterno per Kashiwa, Hiroshima, Urawa, Kashima e Kyoto mentre in A-League due vittorie esterne ovvero dell’Auckland sul Newcastle Jets per 2-1 e del Perth Glory sul Macarthur 2-0.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a ricordare i principali appuntamenti. In Serie A si parte con il lunch match Lecce-Torino quindi alle 15 l’Inter in scena a Pisa e due big match, alle ore 18 Atalanta-Fiorentina e alle 20:45 Roma-Napoli. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro e Serie D oltre al Campionato Primavera 1 e 2. In Europa spicca per la Premier League il big match Chelsea-Arsenal delle ore 17:30 mentre nella Liga alle ore 21 trasferta a Girona per il Real Madrid.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 30 NOVEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE

St Eloi Lupopo (Drc) – Al-Hilal Omdurman (Sud) 1-1 (Finale)

Stade Malien (Mli) – Simba (Tan) 2-1 (Finale)

AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP

Nairobi United (Ken) – Maniema (Drc) 0-1 (Finale)

San Pedro (Ivo) – Djoliba (Mli) 2-0 (Finale)

Singida Black Stars (Tan) – Stellenbosch (Rsa) 1-1 (Finale)

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA – PLAY OFFS

Central Cordoba – Estudiantes [Qualificato] 0-1 (Finale)

Boca Juniors [Qualificato] – Argentinos Jrs 1-0 (Finale)

ARMENIA: PREMIER LEAGUE

Pyunik – Ararat 2-0 (Finale)

Ararat-Armenia – Shirak 0-0 (Da finire)

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Auckland FC – Newcastle Jets 1-2 (Finale)

Macarthur FC – Perth Glory 0-2 (Finale)

AUSTRIA: BUNDESLIGA

Altach – Salzburg 1-1 (Finale)

Hartberg – Sturm Graz 0-1 (Finale)

LASK – SK Rapid 3-0 (Finale)

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Shamakhi – Sumqayit 1-2 (Finale)

Gabala – Araz 2-1 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Club Brugge – Anversa 0-1 (Finale)

Genk – Leuven 2-1 (Finale)

Anderlecht – Royale Union SG 1-0 (Finale)

Gent – St. Truiden 1-2 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Nacional Potosi – Independiente 2-1 (Finale)

Oriente Petrolero – Blooming 3-1 (Finale)

The Strongest – Bolivar 2-3 (Finale)

BRASILE: SERIE A BETANO

Ceara – Cruzeiro 1-1 (Finale)

Corinthians – Botafogo RJ 2-2 (Finale)

Fortaleza – Atletico-MG 1-0 (Finale)

BULGARIA: PARVA LIGA

Slavia Sofia – Dobrudzha 3-1 (Finale)

Ludogorets – Botev Vratsa 2-0 (Finale)

Levski – Septemvri Sofia 7-0 (Finale)

CILE: LIGA DE PRIMERA

Everton – Deportes Iquique 0-1 (Finale)

U. Calera – Limache 0-1 (Finale)

U. Espanola – O’Higgins 2-4 (Finale)

CROAZIA: HNL

Lok. Zagreb – Rijeka 1-1 (Finale)

DANIMARCA: SUPERLIGA

Aarhus – FC Copenhagen 2-0 (Finale)

Silkeborg – Randers 0-0 (Finale)

Midtjylland – Nordsjaelland 6-0 (Finale)

Odense – Vejle 3-0 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Libertad – Barcellona SC 1-1 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – POSTI

Aucas – Dep. Cuenca 2-1 (Finale)

Macara – El Nacional 2-0 (Finale)

FRANCIA: COPPA DI FRANCIA

Avranches [Qualificato] – Aubervilliers 2-1 (Dopo Rigori)

Cormontreuil – Chantilly [Qualificato] 1-2 (Finale)

Saint-Cyr Collonges [Qualificato] – FC Rhone 1-0 (Dopo Rigori)

Les Sables [Qualificato] – Plouvorn 2-1 (Finale)

Touraine – Troyes [Qualificato] 0-2 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

Strasburgo – Brest 1-2 (Finale)

Angers – Lens 1-2 (Finale)

Le Havre – Lilla 0-1 (Finale)

Lorient – Nizza 3-1 (Finale)

Lione – Nantes 3-0 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bielefeld – Munster 1-2 (Finale)

Dresda – Dusseldorf 2-1 (Finale)

Elversberg – Darmstadt 0-0 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Amburgo – Stoccarda 2-1 (Finale)

Francoforte – Wolfsburg 1-1 (Finale)

Friburgo – Magonza 4-0 (Finale)

GIAPPONE: J1 LEAGUE

Albirex Niigata – Kashiwa 1-3 (Finale)

Avispa Fukuoka – G-Osaka 1-0 (Finale)

Kawasaki – Hiroshima 1-2 (Finale)

Kobe – Tokyo 0-0 (Finale)

Machida – Nagoya 3-1 (Finale)

Okayama – Urawa 0-1 (Finale)

Shonan – Shimizu 1-0 (Finale)

Verdy – Kashima 0-1 (Finale)

Yokohama FC – Kyoto 0-1 (Finale)

Yokohama M. – C-Osaka 3-1 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

Atromitos – Asteras T. 0-1 (Finale)

Panetolikos – Olympiakos 0-1 (Finale)

Levadiakos – PAOK 2-3 (Finale)

Panathinaikos – AEK 2-3 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Crystal Palace – Manchester Utd 1-2 (Finale)

Aston Villa – Wolves 1-0 (Finale)

Nottingham – Brighton 0-2 (Finale)

West Ham – Liverpool 0-2 (Finale)

Chelsea – Arsenal 1-1 (Finale)

IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal F.C. – Foolad 1-0 (Finale)

Mes Rafsanjan – Sepahan 0-3 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

Ashdod – M. Tel Aviv 2-2 (Finale)

B. Jerusalem – Netanya 4-2 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Atalanta U20 – Lazio U20 2-0 (Finale)

Cagliari U20 – Juventus U20 0-0 (Finale)

Inter U20 – Milan U20 2-0 (Finale)

Cremonese U20 – Cesena U20 2-2 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 2

Reggiana U19 – Cittadella U19 0-3 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Lecce – Torino 2-1 (Finale)

Pisa – Inter 0-2 (Finale)

Atalanta – Fiorentina 2-0 (Finale)

Roma – Napoli 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Juve Stabia – Monza 2-2 (Finale)

Spezia – Sampdoria 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Alcione Milano – Trento 2-0 (Finale)

Inter U23 – Pro Vercelli 1-1 (Finale)

L.R. Vicenza – Lecco 1-0 (Finale)

Dolomiti Bellunesi – Giana Erminio 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Juventus U23 – Perugia 1-0 (Finale)

Arezzo – Sambenedettese 1-0 (Finale)

Campobasso – Pianese 1-1 (Finale)

Pontedera – Carpi 0-1 (Finale)

Ternana – Guidonia 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Atalanta U23 – Siracusa 3-1 (Finale)

Trapani – Monopoli 1-1 (Finale)

Foggia – Cosenza 2-1 (Finale)

Latina – Audace Cerignola 0-2 (Finale)

Potenza – Casarano 3-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE A

Club Milano – Cairese 0-1 (Finale)

Gozzano – Valenzana 0-1 (Finale)

Ligorna – Chisola 4-0 (Finale)

Saluzzo – Asti 2-0 (Finale)

Vado – Lavagnese 1-0 (Finale)

Varese FC – Celle Varazze 1-1 (Finale)

Derthona FbC – Sanremese 0-2 (Finale)

Imperia – NovaRomentin 3-0 (Finale)

Sestri Levante – AS Biellese 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Breno – Real Calepina 2-1 (Finale)

Caldiero Terme – Sondrio 1-2 (Finale)

Chievo – Varesina 1-2 (Finale)

Ciserano-Bergamo – Villa Valle 1-0 (Finale)

Leon – Castellanzese 2-2 (Finale)

Milan U23 – Brusaporto 1-1 (Finale)

Oltrepo – Folgore Caratese 0-2 (Finale)

Scanzorosciate – Pavia 3-1 (Finale)

USD Casatese – Vogherese 4-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Adriese – Calvi Noale 0-0 (Finale)

Bassano – Campodarsego 1-0 (Finale)

Conegliano – Treviso 2-1 (Finale)

Este – Legnago Salus 3-2 (Finale)

FC Obermais – Cjarlins Muzane 2-1 (Finale)

Mestre – Luparense 0-0 (Finale)

Portogruaro – Brian Lignano 2-3 (Finale)

San Luigi – Altavilla 2-0 (Finale)

Vigasio – Union Clodiense 0-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Correggese – SCD Progresso 0-2 (Finale)

Imolese – Tropical Coriano 1-1 (Finale)

Piacenza – Sant’Angelo 2-0 (Finale)

Pistoiese – Pro Sesto 0-2 (Finale)

Pro Palazzolo – Trevigliese 1-2 (Finale)

Rovato Vertovese – Cittadella Vis Modena 1-1 (Finale)

Sangiuliano City – Crema 2-2 (Finale)

Sasso Marconi – Desenzano 1-3 (Finale)

Tuttocuoio – Lentigione 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE E

Cannara – Tau 0-2 (Finale)

Follonica Gavorrano – Trestina 1-1 (Finale)

Ghiviborgo – San Donato 1-1 (Finale)

Poggibonsi – Camaiore 1-2 (Finale)

Prato – Foligno 3-1 (Finale)

Scandicci – Orvietana 1-1 (Finale)

Siena – Seravezza Pozzi 0-2 (Finale)

Terranuova Traiana – Montevarchi 1-0 (Finale)

Vivi Altotevere – Grosseto 0-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE F

Ancona – Fossombrone 1-2 (Finale)

Atletico Ascoli – Vigor Senigallia 2-1 (Finale)

Castelfidardo – Giulianova 1-1 (Finale)

L’Aquila – Sammaurese 4-0 (Finale)

Ostiamare – Notaresco Calcio 0-0 (Finale)

Recanatese – Maceratese 2-2 (Finale)

San Marino Calcio – Sora 3-0 (Finale)

Termoli – Teramo 0-0 (Finale)

Unipomezia – Chieti 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Albalonga – Flaminia 3-3 (Finale)

Anzio Calcio 1924 – Ischia 1-2 (Finale)

Budoni – Sarrabus Ogliastra 4-0 (Finale)

Cassino – Real Monterotondo 0-0 (Finale)

Montespaccato – Valmontone 3-4 (Finale)

Nocerina – Atl. Lodigiani 1-1 (Finale)

Olbia – Scafatese 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

A.C Nardò – Sarnese 1-1 (Finale)

Acerrana – Francavilla 1-0 (Finale)

Afragolese – Paganese 2-0 (Finale)

Gravina – Ferrandina 3-1 (Finale)

Real Normanna – Martina Calcio 0-0 (Finale)

SS Nola 1925 – Manfredonia 1-0 (Finale)

Citta di Fasano – Barletta 0-0 (Finale)

Fidelis Andria – Virtus Francavilla 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

Castrumfavara – Athletic Palermo 1-2 (Finale)

Gelbison – Sancataldese 1-3 (Finale)

Milazzo – Paternò 1-0 (Finale)

Reggina – Gela 1-0 (Finale)

Vibonese – Igea Virtus 0-1 (Finale)

Nissa – AS Acireale 1-3 (Finale)

Sambiase – Enna 1-1 (Finale)

Savoia – Vigor Lamezia 2-1 (Finale)

USD Ragusa – ACR Messina 0-0 (Finale)

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Irapuato – Tampico Madero 0-0 (Finale)

MESSICO: LIGA MX – APERTURA – PLAY OFFS

Club America – Monterrey [Qualificato] 2-1 (Finale)

Toluca [Qualificato] – Juarez 0-0 (Finale)

Tigres [Qualificato] – Tijuana 5-0 (Finale)

MONTENEGRO: PRVA CRNOGORSKA LIGA

Jedinstvo – Jezero 0-1 (Finale)

Decic – Arsenal Tivat 4-2 (Finale)

Mladost DG – Sutjeska 2-3 (Finale)

Mornar – Petrovac 3-1 (Finale)

NORVEGIA: ELITESERIEN

Bodo/Glimt – Fredrikstad 5-0 (Finale)

Brann – HamKam 3-1 (Finale)

Haugesund – Bryne 1-4 (Finale)

Kristiansund – Tromsø 1-3 (Finale)

Rosenborg – Strömsgodset 6-0 (Finale)

Sandefjord – KFUM Oslo 2-0 (Finale)

Sarpsborg 08 – Molde 1-0 (Finale)

Viking – Vålerenga 5-1 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

PSV – FC Volendam 3-0 (Finale)

G.A. Eagles – Utrecht 2-2 (Finale)

Telstar – Feyenoord 1-2 (Finale)

Twente – Alkmaar 1-0 (Finale)

Ajax – Groningen 0-0 (Da finire)

PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – CLAUSURA

Atl. Tembetary – Cerro Porteno 0-2 (Finale)

Guarani – Sp. Luqueno 2-1 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Rio Ave – Santa Clara 1-1 (Finale)

Sporting – Estrela 4-0 (Finale)

FC Porto – Estoril 1-0 (Finale)

REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Bohemians – Teplice 0-1 (Finale)

Liberec – Sigma Olomouc 1-0 (Finale)

Plzen – Mlada Boleslav 2-1 (Finale)

Sparta Praga – Pardubice 2-4 (Finale)

ROMANIA: SUPERLIGA

FC Hermannstadt – UTA Arad 1-2 (Finale)

Unirea Slobozia – Botosani 0-1 (Finale)

Farul Constanta – FCSB 1-2 (Finale)

RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Krasnodar – Samara 5-0 (Finale)

Akhmat Grozny – Din. Mosca 2-1 (Finale)

FK Rostov – Lok. Mosca 1-3 (Finale)

Zenit – Kazan 1-0 (Finale)

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – Cosmos 2-2 (Finale)

Faetano – San Giovanni 1-0 (Finale)

Libertas – Fiorentino 0-1 (Finale)

Murata – Pennarossa 1-2 (Finale)

SCOZIA: COPPA DI SCOZIA

Tranent – Inverness 16:00

SCOZIA: PREMIERSHIP

Hibernian – Celtic 1-2 (Finale)

Rangers – Falkirk 0-0 (Finale)

Livingston – Aberdeen 0-1 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

TSC – Radnik 0-2 (Finale)

OFK Belgrado – Stella Rossa 3-4 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Real Sociedad – Villarreal 2-3 (Finale)

Siviglia – Betis 0-2 (Finale)

Celta Vigo – Espanyol 0-1 (Finale)

Girona – Real Madrid 1-1 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Saragozza – Leganes2 3-2 (Finale)

Racing Santander – Eibar 4-0 (Finale)

Cordoba – Cadice 1-2 (Finale)

Mirandes – Real Sociedad B 1-0 (Finale)

Castellon – Las Palmas 1-0 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Servette – Young Boys 4-4 (Finale)

Basilea – St. Gallen 0-0 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Antalyaspor – Goztepe 1-2 (Finale)

Karagumruk – Besiktas 0-2 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Oleksandriya – Rukh Lviv 0-1 (Finale)

Epitsentr – Metalist 1925 0-0 (Finale)

Polissya Zhytomyr – Zorya 2-0 (Finale)

UNGHERIA: NB I.

Kisvarda – Ujpest 3-0 (Finale)

Puskas Academy – Ferencvaros 1-2 (Finale)

URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – PLAY OFF

NacionalVincitore – Penarol 1-0 (Dopo Suppl.)

VENEZUELA: LIGA FUTVE – SUPER FINALE

Universidad Central – Carabobo 1-1 (Finale)