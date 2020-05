Lega Serie A, due date per ripartire ma deciderà il Governo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel corso della riunione di ieri, la Lega Serie A avrebbe abbozzato due date per ripartire ma la decisione finale spetterà al Governo.

MILANO – Nella giornata di ieri, in videoconferenza, è andata in scena un’importante assemblea di Lega che ha compattato i venti club di Serie A circa l’eventuale ripresa del campionato. Le società, infatti, vogliono ripartire ma tutto dipenderà al Governo e da quello che succederà nella prossima settimana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel corso dell’assemblea, la Lega Serie A avrebbe abbozzato due date per ricominciare:

13 GIUGNO

il 17 giugno recupero dei match in sospeso

il 22 luglio finale di Coppa Italia

1 agosto fine della Serie A

20 GIUGNO