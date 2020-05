Spadafora: “Il CTS valuti gli allenamenti individuali dal 4 maggio”

Il Ministro dello Sport invita il comitato scientifico a valutare la ripresa degli allenamenti individuali a partire dal 4 maggio.

ROMA – Vincenzo Spadafora, Ministro per lo Sport, ha scritto al Comitato tecnico scientifico della Protezione Civile. A riportato è l’agenzia ANSA parlando degli allenamenti individuali per le squadre professionistiche. Un passaggio della lettera di Spadafora: “Tornare a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra”.

Alcune compagini, a cominciare dal Napoli, riprenderanno gli allenamenti lunedì 4 maggio. Stessa data per Sassuolo, Parma e Bologna mentre Lazio e Roma potranno riprendere gli allenamenti individuali a partire da mercoledì 6 maggio, come stabilito dalle ordinanze di Emilia Romagna, Campania e Lazio. Fuori dal coro la SPAL che, nonostante l’ordinanza, non riprenderà gli allenamenti.