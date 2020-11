Leicester – Wolverhampton: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Leicester – Wolverhampton dell’8 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata di Premier League; calcio di inizio alle ore 15

LEICESTER – Domenica 8 novembre, al King Power Stadium, si giocherà Leicester – Wolverhampton, match valevole per l’ottava giornata di Premier League; calcio di inizio previsto per le ore 15. La gara si disputerà a porte chiuse in osservanza alla normativa anti-Covid.

La cronaca minuto per minuto e tabellino

LEICESTER CITY: A disposizione: Allenatore: Brendan Rodgers.



WOLVERHAMPTON WANDERERS: A disposizione: Allenatore: Nuno.



Reti:

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dalla vittoria per 1-4 ottenuta in trasferta sul campo del Leeds e in classifica sono secondi con 15 punti, ad una lunghezza dalla capolista Liverpool. Gli ospiti sono reduci dal successo casalingo per 2-0 contro il Crystal Palace e sono quarti a quota 13, a pari merito con Southampton ed Everton. Sono quattro i precedenti tra le due compagini con il bilancio di due pareggi e una vittoria per parte.

QUI LEICESTER- Rodgers potrebbe schierare il modulo 3-5-2 con Schmeichel tra i pali e difesa composta da Fofana, Evans e Fuchs. In cabina di regia Mendy con Praet e Tielemans mezz’ali; sulle fasce Albrighton e Justin. Davanti Vardy e Barnes.

QUI WOLVERHAMPTON – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-3 con Rui Patricio tra i pali, pacchetto difensivo a tre formato da Coady in mezzo con Boly e Kilman ai suoi fianchi. A centrocampo Moutinho insieme a Neves in cabina di regia con Semedo e Saiss sulle linee laterali. Davanti, invece, il mister Espirito Santo si affiderà al trio formato da Traore, Jimenez e Neto.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Leicester – Wolverhampton, valido per l’ottava giornata di Premier League, sarà trasmesso in esclusiva su SKY SPORT. Gli abbonati potranno seguirla anche da Pc, smartphone e tablet dopo aver scraricato gratuitamente la app SkyGo.

Le probabili formazioni di Leicester – Wolverhampton

Leicester City (3-5-2): Schmeichel; Fofana, Evans, Fuchs; Albrighton, Praet, Mendy, Tielemans, Justin; Vardy, Barnes. Allenatore: Rodgers.

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Rui Patricio; Boly, Coady, Kilman; Semedo, Neves, Moutinho, Saiss; Traore, Jimenez, Neto. Allenatore: Espirito Santo.

STADIO: King Power Stadium di Leicester