Leicester – Zorya: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Leicester – Zorya del 22 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata della fase a gironi di Europa League

LEICESTER – Giovedì 22 ottobre, al Leicester City Stadium, si giocherà Leicester – Zorya Luhask, match valevole per la prima giornata del Girone D di Europa League; calcio di inizio previsto per le ore 21.; dello stesso gruppo fanno parte anche i greci dell’AEK e i portoghesi del Braga. I padroni di casa, dopo aver iniziato bene in Premier League con tre successi di fila, sono incappati in due sconfitte consecutive, ultima delle quali quella casalinga di misura contro l’Aston Villa e in classifica occupano la quarta posizione con 9 punti. Gli ospiti, invece, dopo il pari interno per 1-1 contro il Kolos Kovalivka, sono noni a quota 6 dopo sei partite. La gara sarà diretta da Stéphanie Frappart, coadiuvato da Cyril Mugnier e Benjamin Pages; quarto uomo sarà Johan Hamel. Tutti gli arbitri designati sono di nazionalità francese. Non ci sono precedenti tra le due compagini.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI LEICESTER – Rodgers potrebbe schierare il modulo 4-1-4-1 con Schmeichel in porta e difesa composta dalla coppia centrale Morgan – Fofana e ai lati da Castagne e Justin. In mezzo al campo Mendiy. Sulla trequarti, al centro Tielemans e Maddison e ai lati Under e Barnes, di supporto all’unica punta Vardy.

QUI ZORYA – Probabile modulo 4-4-1-1 per la squadra allenata da Kostyshyn con Shevchenko tra i pali e retroguardia formata al centro da Vernydub e Abu Hanna e da Favorov e Ciganiks sulle fasce. In mezzo al campo Nazaryna e Cvek; sulle corsie Yurchenko e Kochergin. Sulla trequarti Kabaev, di supporto all’unica punta Gladky.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Leicester – Zorya Luhask, valido per la prima giornata della fase a gironi di Europa League, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 254). Gli abbonati Sky potranno seguirla anche da smartphone, tablet o PC dopo aver scaricato gratuitamente la App SkyGo.

Le probabili formazioni di Leicester – Zorya Luhask

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Castagne, Morgan, Fofana, Justin; Mendy; Under, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy. Allenatore: Rodgers.

ZORYA (4-4-1-1): Shevchenko; Favorov, Vernydub, Abu Hanna, Ciganiks; Yurchenko, Nazaryna, Cvek, Kochergin; Kabaev; Gladky. Allenatore: Kostyshyn.

STADIO: Leicester City Stadium