Il Barcellona è a +7 sull’Atletico Madrid, mentre il Real cade in casa contro il Girona perdendo il secondo posto in classifica

BARCELLONA – Weekend pieno di sorprese in Liga dove il Barcellona vola a +7 dal secondo posto. Proprio i “blaugrana” hanno vinto 1-0, grazie ad un rigore di Messi, contro il Valladolid. La pulce, durante il match, ha avuto l’occasione di raddoppiare sempre dagli undici metri, ma il portiere della squadra ospite è stato bravissimo nell’intuire e respingere il rigore del numero 10 di casa.

Brutta sconfitta per il Real Madrid che ha perso il secondo posto in classifica facendosi rimontare, al Bernabeu, dal Girona: i “blancos” si erano portati avanti al 25′ con Casemiro, secondo gol consecutivo per il centrocampista, ma nella ripresa si sono fatti prima raggiungere dal rigore di Stuani e, successivante, sorpassare da Portu al 75′. Nel finale di gara la squadra allenata da Solari è rimasta in 10 uomini per l’espulsione del solito Sergio Ramos che salterà la sfida della prossima settimana con il Levante.

Ringrazia l’Atletico Madrid che, pur soffrendo molto in casa del Rayo Vallecano, riesce a trovare la vittoria grazie alla rete numero dodici in campionato di Antoine Griezmann. Ora i “colchoneros” andranno a sfidare la Juventus in Champions da secondi in classifica. Il Siviglia è crollato clamorosamente in casa del Villarreal: il sottomarino giallo ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Alvaro Gonzalez , al 20′, e di Toko Ekambi nel recupero. Nella ripresa la squadra di casa ha chiuso i conti con Pedraza al minuto 86′. Per il Villarreal è una vittoria importante che gli garantisce il sorpasso al Rayo Vallecano in terzultima posizione.

Liga 2018/2019 – Il resoconto della ventiquattresima giornata

Eibar – Getafe 2-2

Celta Vigo – Levante 1-4

Rayo Vallecano – Atl. Madrid 0-1

Real Sociedad – Leganes 3-0

Barcellona – Real Valladolid 1-0

Real Madrid – Girona 1-2

Valencia – Espanyol 0-0

Villarreal – Siviglia 3-0

Real Betis – Deportivo Alaves 1-1

Huesca – Ath. Bilbao DA GIOCARE

CLASSIFICA: Barcellona 54, Atl. Madrid 47, Real Madrid 45, Siviglia 37, Getafe 36, Dep. Alaves 36, Real Sociedad 34, Real Betis 33, Valencia 32, Eiabr 31, Levante 30, Leganes 29, Espanyol 29, Ath. Bilbao* 27, Girona 27, Real Valladolid 26, Celta Vigo 24, Villarreal 23, Rayo Vallecano 23, Huesca* 18.

*una gara in meno