Liga 2018/2019 – Il resoconto della venticinquesima giornata

Il resoconto della venticinquesima giornata del massimo campionato spagnolo. Show di Messi al Sánchez Pizjuán, vincono anche Real Madrid ed Atletico.

SIVIGLIA – Con il match di questa sera tra Girona e Real Sociedad, si chiuderà il venticinquesimo turno di Liga. Protagonista di giornata, tanto per cambiare, è il Barcellona di Valverde che, grazie ad una splendida tripletta di Messi, espugna il Sánchez Pizjuán e consolida la vetta della classifica. I catalani vincono per 2-4 sull’ottimo Siviglia di Pablo Machin, che si porta per due volte in vantaggio ma deve arrendersi dinanzi alla magia del numero dieci. Tre gol ed un assist per il poker firmato da Suarez, la Pulce giunge a quota 25 gol e 11 assist in 23 presenze di Liga, di cui 21 da titolare, che lo fanno momentaneamente volare in cima alla classifica della scarpa d’oro.

L’Atletico Madrid non resta a guardare ed ottiene i tre punti nel match casalingo contro il Villarreal, vinto per 2-0. A segno Morata e Saul per la squadra del Cholo Simeone, che lascia a riposo Juanfran, Godin, Partey e D.Costa dopo il grande dispendio d’energie accusato contro la Juventus. I Colchoneros, così, rimangono a sette punti di svantaggio dalla capolista, ma si tengono stretto il secondo posto che poche settimane fa avevano perso nel derby madrileno con il Real Madrid. I Blancos, pur con qualche fatica, vincono per 1-2 in casa del Levante e rimangono in coda ai cugini, distanti soli due punti, grazie ai gol siglati entrambi su rigore da Benzema e Bale. Rigori che hanno generato, in Spagna, una bufera sull’utilizzo del VAR: in particolar modo il secondo, scaturito da un presunto fallo di Doukouré su Casemiro che in realtà pare non esserci.

I risultati del venticinquesimo turno

Espanyol – Huesca 1-1

Getafe – Rayo Vallecano 2-1

Siviglia – Barcellona 2-4

Alavés – Celta Vigo 0-0

Athletic Bilbao – Eibar 1-0

Leganes – Valencia 1-1

Atletico Madrid – Villarreal 2-0

Real Valladolid – Real Betis 0-2

Levante – Real Madrid 1-2

Girona – Real Sociedad h.21:00

La classifica

Barcellona 57; Atletico Madrid 50; Real Madrid 48; Getafe 39; Siviglia, Alavés 37; Betis 36; Real Sociedad* 34; Valencia, Athletic 33; Eibar 31; Leganes, Levante, Espanyol 30; Girona* 27; Valladolid 26; Celta 25; Villarreal, Rayo Vallecano 23; Huesca 19.

* una partita in meno