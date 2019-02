Le partite di oggi 26 febbraio 2019: Lazio-Milan e Serie B in primo piano

Elenco delle partite previste per martedì 26 febbraio, in primo piano Lazio-Milan e la Serie B oltre alle sfide di Premier League.

ROMA – E’ un martedì vivace quello che ci attende a cominciare dalla Coppa Italia con la prima semifinale che metterà di fronte Lazio e Milan: da una parte ci sono i padroni di casa che vengono dalla sconfitta di Siviglia mentre dall’altra ci sono i rossoneri che sono reduci dal comodo successo contro l’Empoli. Turno infrasettimanale in Serie B che prenderà il via alle ore 18 con il match clou Benevento-Pescara. Alle 21 tutte le altre sfide Brescia e Palermo che giocheranno fuori casa contro Padova e Crotone mentre spicca Lecce-Verona. Impegni casalinghi per Salernitana e Cosenza che giocheranno contro Cremonese e Carpi mentre il Foggia farà visita all’Ascoli. Di seguito tutti gli incontri in programma nella giornata odierna.

INGHILTERRA: Premier League

20:45

Cardiff-Everton

Huddersfield-Wolves

Leicester-Brighton

21:00 Newcastle-Burnley

ITALIA: Serie B

18:00 Benevento-Pescara [Cronaca Diretta]

21:00

Ascoli-Foggia

Cosenza-Carpi

Crotone-Palermo

Lecce-Verona

Padova-Brescia

Salernitana-Cremonese

INGHILTERRA: Championship

20:45

Bristol City-Birmingham

Hull-Millwall

QPR-Leeds

Sheffield Wed-Brentford

ITALIA: Coppa Italia

21:00 Lazio-Milan [Cronaca Diretta]

SUD AMERICA: Copa Sudamericana

23:15 Santos (Bra)-River Plate (Uru)