Liga – Braccio di ferro tra Barcellona e Real Madrid per Hazard

Il fuoriclasse belga è un obiettivo dichiarato di entrambe le squadre che stanno bussando con insistenza alle porte del Chelsea.

LONDRA – Questa mattina il Chelsea ha presentato la seconda maglia con cui affronterà la stagione 2018-2019 con Maurizio Sarri. A fare da testimonial alla presentazione della nuova divisa compare Eden Hazard che, però, potrebbe non indossare mai più il giallo del Chelsea. Già, perché sul fuoriclasse belga si sta accendendo (o forse si è già acceso) l’ennesimo braccio di ferro tra Barcellona e Real Madrid con entrambi i club pronti a fare follie per il numero 10 del Belgio. Nelle ultime ore, infatti, entrambe le squadre hanno bussato alla porta del Chelsea, ricostruiamo la situazione.

Da una parte c’è la squadra castigliana che ha un piccolo vantaggio rispetto al Barcellona: la volontà del giocatore. Hazard, infatti, non ha mai nascosto la volontà di sbarcare in quel di Madrid e, in una recente intervista ha confermato il tutto. Il Madrid, obbligato ad andare sul mercato vista la partenza di Ronaldo, avrebbe offerto al Chelsea 100 milioni e 15 milioni l’anno al fuoriclasse belga. Offerta, secondo fonti vicine al Real, rispedita al mittente con il club londinese che chiede almeno 150 milioni per lasciar partire il suo diamante.

Dall’altra parte, invece, c’è il Barcellona che è alla ricerca del colpo da 90 dopo il rifiuto di Griezmann di qualche settimana fa. La compagine catalana, secondo ONDA CERO, avrebbe offerto al Chelsea Dembelè più soldi per accaparrarsi Hazard e vincere la concorrenza spietata del Real Madrid. Il belga, però, non è l’unico obiettivo “blues” del Barcellona visto che i catalani hanno messo gli occhi, già da un po’, su Willian e Kantè con il brasiliano che avrebbe chiesto la cessione al club inglese. Il weekend potrebbe regalarci nuove sorprese visto che entrambe le squadre avranno un incontro con il Chelsea per provare ad accontentare le richieste dei blues e dar vinta ad un altro duello eterno.