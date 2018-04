Ligue 1, 35 giornata: impegni casalinghi per Lione e Monaco

La presentazione della trentacinquesima giornata del campionato francese che scatterà questa sera con Montpellier-Saint Etienne.

MONACO – Il Monaco dopo aver perso le ultime due partite di campionato (7-1 contro il PSG e 3-1 contro il Guingamp) ha messo a serio rischio la sua partecipazione alla prossima Champions League, ora il Lione e il Marsiglia sono solo ad un punto e in Francia sono solo 3 le squadre che parteciperanno alla massima competizione europea. I monegaschi sfideranno nel prossimo turno, in casa, l’Amiens che si sta portando verso un finale di stagione molto tranquillo.

Per il Marsiglia ci sarà la sfida contro l’Angers che ha un ottimo vantaggio (8 punti) nei confronti del terzultimo posto, quindi ormai praticamente salvo. Il Lione sarà invece atteso da una difficile sfida contro il Nantes di Claudio Ranieri. Per l’Olympique sarà quasi obbligatoria la vittoria visti gli impegni delle concorrenti ai posti Champions. Di contro però ci saranno i gialloverdi che sono un po’ calati in questo finale di stagione, scivolando al nono posto, ma con solo quattro punti di distacco dal Nizza quinto.

Proprio la squadra di Balotelli ha un’occasione ghiotta di allungare sulle inseguitrici per garantirsi un posto in Europa League. Per le aquile ci sarà da affrontare il Racing Strasburgo che occupa la quartultima posizione a +5 dal Troyes, che rappresenta la zona Ligue 2. Nella prossima giornata ci sarà anche la sfida tra Metz e Lille, con i secondi in cerca di tre punti che potrebbero riaprire clamorosamente la stagione portandola ad virtuale -2 dallo Strasburgo e condannando, in caso, il Metz. Per il PSG, già campione di Francia, ci sarà il Guingamp che vorrebbe aggiungere un’altra vittima illustre al suo taccuino, dopo la bella vittoria contro il Monaco della scorsa settimana. Il match più intrigante di giornata sarà Montpellier-St.Etinne che vede i padroni di casa avere una grossa chance di agganciare gli ospiti al 6 posto.

Ligue 1, 35 giornata: il programma completo

Montpellier-St.Etienne

Lione-Nantes

Racing Strasburgo-Nizza

Monaco-Amiens

Troyes-Caen

Bordeaux-Digione

Lilla-Metz

Rennes-Tolosa

Angers-Marsiglia

PSG-Guingamp

CLASSIFICA: PSG 90, Monaco 70, Lione 69, Marsiglia 69, Nizza 50, ST.Etienne 49, Rennes 48, Montpellier 46, Nantes 46, Guingamp 45, Bordeaux 43, Digione 42, Amiens 40, Angers 37, Caen 37, Tolosa 34, Strasburgo 34, Troyes 29, Lilla 29, Metz 26.