Ligue 1, Lille – Angers: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lilla – Angers di Mercoledì 6 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 18° giornata di Ligue 1

VILLENEUVE D’ASCQ – Mercoledì 6 gennaio 2021, alle ore 21:00, andrà in scena Lilla – Angers, incontro valevole per la 18° giornata di Ligue 1. Le squadre si trovano a incontrarsi dopo l’ultimo precedente del 7 febbraio 2020 quando il Lilla si è imposto con il risultato di 0-2. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Lilla e ne quotano la vittoria a 1.60. Nelle ultime 5 sfide il Lilla ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta realizzando 9 reti e subendone 6. L’Angers invece ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 5 reti e subendone 4. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Lilla – Angers anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Se andiamo a sfogliare la classifica di Ligue 1 ad oggi sono in testa Lione e Lille con 36 punti, seguiti dal Paris SG con 35.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Lille – Angers

Probabile modulo 4-2-3-1 per il Lille con Maignan tra i pali e retroguardia formata al centro da Fonte e Botman e ai lati da Pied e Bradaric. A centrocampo Ikoné e André. Sulla trequarti Xeka, Bamba e Yilmaz, di supporto all’unica punta David. Probabile modulo speculare per l’Angers con Bernardoni tra i pali e retroguardia formata al centro da Traoré e Thomas e ai lati da Manceau e Pavlovic. A centrocampo Amadou e Mangani. Sulla trequarti Cabot, Boufal e Pereira Lage, di supporto all’unica punta Bahoken.

LILLE (4-2-3-1): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Xeka, Bamba; Yilmaz, David. Allenatore: Galtier

ANGERS (4-2-3-1): Bernardoni; Manceau, Traoré, Thomas, Pavlovic; Amadou, Mangani; Cabot, Boufal, Pereira Lage; Bahoken. Allenatore: Moulin

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lilla – Angers, valevole per la 18° giornata di Ligue 1, sarà visibile in diretta tv su DAZN Italia. La gara sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.