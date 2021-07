Supercoppa di Francia, Lille – PSG: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Lille – PSG del 1° agosto 2021 in diretta: presentazione, risultato e tabellino della gara valida per la Supercoppa francese

TEL AVIV – Domenica 1 agosto, alle ore 20, al Bloomfed Stadium di Tel Aviv il Lille, vincitore del’ultima Ligue 1, e il PSG, detentore della Coppa di Francia, si contenderanno la Supercoppa francese. Il Lille non si é mai aggiudicato il trofeo: nelle quattro amichevoli estive disputate in preparazione del campionato. che prenderà il via il 6 agosto, ha collezionato una vittoria, un pareggio e due sconfitte, I parigini si sono affermati ben dieci volte: nelle cinque uscite stagionali ha vinto tre volte e perso due.

Cronaca diretta e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LILLE OSC:. A disposizione:. Allenatore: Jocelyn Gourvennec.



PARIS SAINT-GERMAIN:. A disposizione:. Allenatore: Mauricio Pochettino.



Reti: al ' pt . Jocelyn Gourvennec.Mauricio Pochettino.al ' pt .

Le probabili formazioni

Gourvennec dovrebbe far scendere in campo la squadra con il modulo 4-4-2. con Jardim tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Fonte-Botman e da Celik e Bradaric sulle fasce. Sanches e Bamba saranno gli interni di centrocampo, mentre André giocherà a destra e Ikoné sinistra. Davanti Yazici e David. Molte assenze nel PSG perché tanti campioni sono ancora in vacanza dopo le fatiche di Euro 2020. Possibile modulo 4-3-3 con Navas in portaa e retroguardia formata al centro da Diallo e Kehrer e ai lati l’ex Inter Hakimi e Kurzawa. A centrocampo Herrera, Gueye e Dina Ebimbe. Tridente offensivo composto da Draxler, Icardi, Gharbi

LILLE (4-4-2): Jardim; Celik, José Fonte, Botman, Bradaric; André, Renato Sanches, Bamba, Ikoné; Yazici, David.

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Diallo, Kehrer, Kurzawa; Herrera, Gueye, Dina Ebimbe; Draxler, Icardi, Gharbi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Lille – PSG sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite).. Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.