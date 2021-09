Lille – Wolfsburg: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lille – Wolfsburg del 14 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 1a Giornata del Girone G di Champions League

LILLE – Martedì 14 settembre, alle ore 21:00, si terrà il match Lille – Wolfsburg, incontro valido per la 1a giornata del Girone G di Champions League. Da una parte troviamo i campioni di Francia in carica di Jocelyn Gourvennec, che devono assolutamente portare a casa un risultato utile, se non vogliono rischiare di restare in fondo al girone in questa prima fase della competizione. Reduci di una seconda – pesante – sconfitta stagionale contro il Lorient, sui campioni di Francia potrebbe pesare infatti il fattore psicologico. Dall’altra parte del campo troviamo i Lupi di Mark Van Bommel, protagonisti di un avvio di campionato davvero notevole, con 12 punti.

La presentazione del match

QUI LILLE – Il tecnico Gourvennec dovrebbe optare per un modulo 4-2-3-1: Celik, Fonte, Botman e Mandava in posizione arretrata. Andre e Xeka saranno la coppia di centrocampo, alle spalle dei trequartisti Ikone, Yazici e Bamba. Unica punta David.

QUI WOLFSBURG – Anche Van Bommel potrebbe ricorrere al 4-2-3-1: Mbabu, Lacroix, Brooks e Roussillon in difesa. Schlager e Arnold saranno la coppia a centrocampo, alle spalle dei trequartisti Baku, Philipp e Steffen. Unica punta Weghorst.

Le probabili formazioni di Lille – Wolfsburg

LILLE (4-2-3-1): Jardim; Celik, Fonte, Botman, Mandava; Andre, Xeka; Ikone, Yazici, Bamba; David. Allenatore: Gourvennec

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon; Schlager, Arnold; Baku, Philipp, Steffen; Weghorst. Allenatore: Van Bommel

Dove vederla in TV e streaming

Il match Lille – Wolfsburg, valido per la 1a giornata del Girone G di Champions League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 257 satellite) e Infinity +. Per tutti gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.