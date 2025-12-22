L’Inter fa contenti Conte e il Napoli: via libera al colpo a gennaio

Il calciomercato di gennaio entra sempre più nel vivo, come testimoniato dalle ultime indiscrezioni in previsione di inizio 2026.

L’Inter, nelle ultime settimane, ha iniziato ormai a tenere in considerazione la sessione invernale di calciomercato per quanto riguarda l’acquisto di un giocatore in grado di sostituire Denzel Dumfries.

Non solo perché l’olandese si è infortunato gravemente e tornerà a 2026 inoltrato, ma anche perché potrebbe benissimo lasciare i nerazzurri a fine stagione e andare a trasferirsi in Premier League e non solo. Proprio per questo, l’Inter non vuole stare a guardare e prevenire dunque ogni potenziale mossa di mercato del calciatore e del suo management.

Fra i tanti calciatori tenuti sotto osservazione, spunta il nome e il cognome dell’esterno destro della Dinamo Zagabria, Moris Valincic. Un calciatore che a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio piace particolarmente e che potrebbe essere scelto proprio per fare la staffetta in futuro con Luis Henrique.

Inter, chi è Moris Valincic: non solo i nerazzurri su di lui

Nato a Rijeka il 17 novembre 2002, ha iniziato a giocare a calcio nel club della sua città, mettendosi in mostra nel settore giovanile fino all’Under 17. Dopodiché, la Dinamo Zagabria decide di puntare su di lui fino a quando sceglie di lasciarlo andare. Il calciatore si trasferisce a parametro zero all’Istra 1961, e la sua carriera spicca finalmente il volo.

Da terzino destro, nella stagione 2024/25, realizza un gol e due assist in 37 presenze. La scorsa estate è stato acquistato nuovamente dalla Dinamo Zagabria, in cui ha mantenuto un livello di gioco alto fino all’infortunio alla caviglia che lo ha costretto a rimanere fuori dalla rosa.

Nonostante questo, comunque, a gennaio tornerà finalmente a disposizione, giusto in tempo per il mercato di gennaio. Oltre all’Inter, piace anche alla Lazio, dato che il rinnovo con Marusic è assolutamente in salita in questo momento, e il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026.

Inter su Valincic, il Napoli ringrazia: il piano di Conte e De Laurentiis

Il potenziale acquisto di Moris Valincic da parte dell’Inter, Lazio permettendo, potrebbe diventare un grandissimo assist per il Napoli. Gli azzurri sono alla ricerca di un calciatore che possa prendere il posto di Giovanni Di Lorenzo all’occorrenza, facendolo riposare più di quanto non facciano altri sostituti in questo momento.

I calciatori che piacciono di più in questo senso sono Palestra del Cagliari e Norton-Cuffy del Genoa. Giocatori che attraggono anche l’Inter, ma sui quali – qualora i nerazzurri decidessero di puntare sull’esterno destro della Dinamo Zagabria – deciderebbe di non affondare il colpo su nessuno dei due in vista di gennaio 2026. E così, la squadra allenata da Antonio Conte potrebbe assicurarsi almeno uno dei due esterni destri, accontentando l’allenatore e rinforzando una rosa che soprattutto in difesa si è dimostrata tutt’altro che infallibile nel corso della prima parte di stagione 2025/26.

Nel calcio però attendere in certi casi può essere la mosssa giusta, soprattutto se altre squadre (a partire dall’Inter, in difficoltà con l’infortunio di Dumfries e la possibile partenza in estate dell’olandese) non hanno le stesse possibilità di portare pazienza e allungare troppo le trattative; nella fattispecie, per la fascia destra da mettere in mano dell’allenatore Cristian Chivu.