Liverpool – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Liverpool – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la sesta ed ultima giornata di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

LIVERPOOL – Finalmente ci siamo. Domani sera alle ore 21 andrà in scena Liverpool – Napoli, incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo C di Champions League. Da una parte c’è la formazione inglese che viene dalla larga vittoria contro il Bournemouth ed in classifica occupa la prima posizione con 42 punti, uno in più del Manchester City. Dall’altra parte ci sono gli uomini di Ancelotti che sono reduci dalla comoda vittoria casalinga contro il Frosinone ed in classifica sono secondi con 35 punti. Situazione ingarbugliata all’interno del Gruppo C con il Napoli che è in testa con 9 punti, PSG secondo con 8 e Liverpool terzo con 6. La squadra partenopea ha due risultati e mezzo a disposizione mentre gli inglesi hanno bisogno di vincere almeno 2-0 per qualificarsi agli ottavi di finale.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 11 dicembre alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LIVERPOOL – La compagine di Klopp dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Alisson tra i pali, pacchetto difensivo composto da Arnold e Robertson sulle fasce mentre nel mezzo Matip e Van Dijk. A centrocampo Wijnaldum in cabina di regia con Keita e Milner mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Salah, Firmino e Manè.

QUI NAPOLI – I partenopei dovrebbero schierarsi col 4-4-2 con Ospina in porta, pacchetto arretrato composto da Maksimovic e Rui sulle fasce mentre nel mezzo Albiol e Koulibaly. A centrocampo Allan ed Hamsik in cabina di regia con Callejon e Fabian Ruiz sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Mertens e Insigne.

Le probabili formazioni di Liverpool – Napoli

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Anfield Road