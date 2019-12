Diretta Liverpool – Sheffield United: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Liverpool – Sheffield United del 02 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Premier League, calcio d’inizio alle 21

LIVERPOOL – Giovedì 02 gennaio, all’Anfield si giocherà Liverpool – Sheffield United, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Premier League 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 21.

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dalla vittoria di misura (1-0) sul Wolverhampton assegnata da decisioni prese al var (convalidato il gol a Mané e annullato il gol di Neto) e vantano un vantaggio sul Leicester (che è secondo in classifica) di 13 punti con una partita in meno. Gli ospiti sono la sorpresa di questa stagione, nonostante il solo punto raccolto nelle ultime due partite sono in ottava posizione con 29 punti (-2 dalla zona Europa League occupata al momento dal Manchester United). Riuscirà il Liverpool a proseguire la fantastica striscia positiva di 18 vittorie ed un pareggio? Lo scopriremo soltanto seguendo questo match che promette scintille.

Le probabili formazioni di Liverpool – Sheffield United

Klopp dovrebbe far scendere i suoi in campo con il 4-3-3, con il tridente d’attacco formato da Origi, Firmino e Salah, a centrocampo potrebbero giocare Keita, Henderson e Milner mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Robertson, Van Dijk, Gomez e Alexander-Arnold con Alisson a difendere tra i pali. Molti gli infortunati per il tecnico tedesco: Oxlade Chamberlain, Matip, Fabinho, Lovren e Shaqiri. Wilder invece farà giocare i suoi molto probabilmente con il 3-5-2 con McBurnie e McGoldrick punte, Stevens, Fleck, Norwood, Freeman e Baldock a centrocampo mentre la difesa a 3 dovrebbe essere composta da O’Connel, Egan e Bashman con Henderson estremo difensore.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold; Keita, Henderson, Milner; Origi, Firmino, Salah. Allenatore: Klopp.

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Henderson; O’Connel, Egan, Bashman; Stevens, Fleck, Norwood, Freeman, Baldock; McBurnie, McGoldrick. Allenatore: Wilder.

Dove seguire Liverpool – Sheffield United

Il match Liverpool– Sheffield United, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Premier League, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL.