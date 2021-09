Macedonia del Nord – Romania 0-0: diretta live e risultato finale

La partita Macedonia del Nord – Romania dell’8 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la sesta giornata del Gruppo J di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: MACEDONIA DEL NORD-ROMANIA 0-0

SECONDO TEMPO

90′ E’ finita! Si conclude qui Macedonia del Nord – Romania sul risultato di 0 a 0. Nel ringraziare per averci scelto, appuntamento ai prossimi match live

90′ Enis Bardhi lascia il campo

90′ Entra in campo Stefan Aškovski per Macedonia del Nord

85′ Sanzionato con il giallo Visar Musliu, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall’arbitro

78′ Fuori Darko Churlinov, ecco la mossa dell’allenatore

78′ Buttato nella mischia Boban Nikolov

78′ Finisce qui la partita di Stefan Spirovski che lascia il campo

78′ Forze fresche in campo per Macedonia del Nord con l’ingresso di Aleksandar Trajkovski

74′ Termina qui la partita di Deian Sorescu che abbandona il rettangolo di gioco

74′ Sul terreno di gioco per Romania Marius Marin

71′ Intervento da cartellino giallo per Tihomir Kostadinov

64′ Finisce qui la partita di Milan Ristovski che lascia il campo

64′ Adis Jahović si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

64′ Esce dal campo Darko Velkovski per Macedonia del Nord

64′ Il tecnico inserisce Kire Ristevski sul terreno di gioco

63′ Finisce qui la partita di Jovan Marković che lascia il campo

63′ Sostituzione per Romania entra in campo Andrei Cordea

63′ Finisce la gara di Dragoș Nedelcu che lascia il rettangolo di gioco

63′ Răzvan Marin fa il suo ingresso in campo

48′ L’arbitro non esita ad estrarre il giallo all’indirizzo di Dragoș Nedelcu

46′ L’arbitro dà il via al secondo tempo. Andiamo a vedere cosa ci riserverà il match

PRIMO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo di gioco tra Macedonia del Nord-Romania. Non perdetevi la ripresa dell’incontro che seguiremo assieme

27′ L’arbitro non esita ad estrarre il giallo all’indirizzo di Milan Ristovski

1′ Ci siamo, parte l’incontro tra Macedonia del Nord e Romania!

Ben trovati alla diretta di Macedonia del Nord – Romania, squadre in campo pronte all’inizio del match

Tabellino

MACEDONIA DEL NORD: Stole Dimitrievski; Ezgjan Alioski, Darko Velkovski (dal 19′ st Kire Ristevski), Stefan Ristovski, Visar Musliu, Milan Ristovski (dal 19′ st Adis Jahović), Tihomir Kostadinov, Darko Churlinov (dal 33′ st Boban Nikolov), Stefan Spirovski (dal 33′ st Aleksandar Trajkovski), Eljif Elmas, Enis Bardhi (dal 45′ st Stefan Aškovski). A disposizione: Dejan Iliev, Damjan Siskovski, Todor Todoroski, Nikola Serafimov, Jani Atanasov, Daniel Avramovski, Bojan Miovski. Allenatore: Blagoja Milevski.

ROMANIA: Florin Niţă; Andrei Ratiu, Ionuţ Nedelcearu, Vlad Chiricheş, Camora, Nicolae Stanciu, Dragoș Nedelcu (dal 18′ st Andrei Cordea), Alexandru Cicâldău, Deian Sorescu (dal 29′ st Marius Marin), Jovan Marković (dal 18′ st Răzvan Marin), Dennis Man. A disposizione: Andrei Vlad, Alin Toşca, Adrián Rus, Cristian Manea, Virgil Ghiţă, Darius Olaru. Allenatore: Mirel Rădoi.

Reti: al ‘ pt .

Ammonizioni: al 40′ st Visar Musliu (MAC), al 27′ pt Milan Ristovski (MAC), al 26′ st Tihomir Kostadinov (MAC), al 3′ st Dragoș Nedelcu (ROM).

La presentazione del match

SKOPJE – Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena Macedonia del Nord-Romania, incontro valido per la sesta giornata del Gruppo J di qualificazione ai prossimi Mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022. I padroni di casa occupano la quarta posizione a quota 8 punti, e nell’ultimo turno hanno impattato per 2-2 in casa contro l’Islanda. Un pareggio che potrà risultare decisivo ai fini della classifica finale e che fa male soprattutto perché subito in rimonta negli ultimi minuti del match. La Romania, invece, è reduce dal bel successo interno per 2-0 contro il Liechtenstein che gli ha permesso di agguantare il terzo posto a quota 9 punti. L’Armenia, per entrambe le compagini, è a portata di mano, ecco perché la sfida di stasera si appresta ad essere importante ed avvincente. Chi la spunterà?

QUI MACEDONIA DEL NORD – Milevski dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Dimitrievski in porta, davanti a lui Ristovski, Musliu, Velkovski e Alioski. A centrocampo Ademi e Bardi. Sulla trequarti Trickovski, Elmas e Trajkovski a supporto di Kostadinov.

QUI ROMANIA – Radoi dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. Nita in porta, coadiuvato nel pacchetto difensivo da Bancu, Tosca, Chiriches e Mogos. A centrocampo Stanciu e Marin. Sulla trequarti Maxim, Hagi e Man a supporto di Alibec.

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord – Romania

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Ademi, Bardi; Trickovski, Elmas, Trajkovski; Pandev. Allenatore: Milevski

ROMANIA (4-2-3-1): Nita; Bancu, Tosca, Chiriches, Mogos; Stanciu, Marin; Maxim, Hagi, Man, Alibec. Allenatore: Radoi

Dove vederla in TV e streaming

La partita, in programma per questa sera alle ore 20:45, non sarà visibile (nel nostro paese) in diretta televisiva o streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.