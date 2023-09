Macedonia del Nord – Italia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Macedonia del Nord – Italia di Sabato 9 settembre 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quinta giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024

SKOPJE – Sabato 9 settembre, all’ Arena Toše Proeski di Skopje, l’Italia affronterà la Macedonia del Nord per la quinta giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024; calcio di inizio alle ore 20.45.

Sarà la prima partita con Luciano Spalletti in panchina e sarà già di estrema importanza. Nel gruppo C l’Inghilterra é in testa alla classifica a punteggio pieno dopo quattro partite, seguita da Ucraina con 6 punti, Italia e Macedonia a quota 3 e Malta ancora a secco. A marzo gli Azzurri hanno iniziato il suo percorso di qualificazione agli Europei del 2024 perdendo contro l’Inghilterra per 1-2 e vincendo contro Malta per 0-2; poi hanno saltato le gare di giugno in quanto impegnati nella finali di UEFA Nations League dove si sono classificati al terzo posto. La Macedonia del Nord ha vinto contro Malta per 2-0 per poi perdere per 2-3 contro l’Ucraina e franare per 7-0 contro l’Inghilterra. L’ultimo incrocio tra le due rappresentative risale al 24 marzo 2022 quando la Macedonia si impose di misura determinando l’esclusione degli Azzurri dal Mondiale..

Cronaca in tempo reale con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: MACEDONIA DEL NORD - ITALIA Sabato 9 settembre dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Tutti di nazionalità francese gli arbitri designati. A dirigere la gara sarà François Letexier, coadiuvato dagli assistenti Hicham Zakrani e Mehdi Rahmouni e dal quarto ufficiale Bastien Dechepy. Al VAR Jérôme Brisard, assistito da Eric Wattellier.

Barella dal ritiro

“È sempre un grandissimo onore venire qui a Coverciano. La prima cosa che salta all’occhio del mister è la schiettezza. Mi ha fatto i complimenti e criticato, è stato onesto con me e l’ho apprezzato. Ha sempre fatto giocare benissimo le sue squadre, penso che l’anno scorso il Napoli abbia espresso il miglior calcio in Europa insieme al Manchester City. In questi giorni ci ha dato delle grandissime idee, idee nuove anche per me che ho avuto diversi allenatori. Idee non solo con la palla, ma anche nei movimenti e nella fase difensiva. Ora sta noi interpretarle in campo”.

La presentazione del match

QUI MACEDONIA DEL NORD – Milevski dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Dimitrievski in porta e una difesa a quattro composta da Ristovski, Zaykov, Musliu e Alioski. In mezzo al campo Bardhi, Ademi e Ashkovski. Tridente offensivo composto da Trajkovski, Nestorovski e Elmas.

QUI ITALIA – Indisponibili Pellegrini e Chiesa, che hanno dovuto lasciare il ritiro nelle ultime ore. Spalletti dovrebbe rispondere al modulo speculare, con Donnarumma in porta e una difesa a quattro formata al centro da Casale e Bastoni e sulle fasce da Di Lorenzo e Dimarco. A centrocampoBarella, Cristante e Tonali. Attacco affidato a Immobile, affiancato da Politano e Raspadori.

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord – Italia

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Ristovski, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Ashkovski; Trajkovski, Nestorovski, Elmas. Commissario Tecnico: Blagoja Milevski.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Casale, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Raspadori. Commissario Tecnico: Luciano Spalletti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Uno e in streaming su Rai Play.