MANCHESTER – Nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021 il Manchester City batte 2-1 il Borussia Dortmund grazie alle reti di De Bruyne e Foden (nel finale) mentre i tedeschi non basta il momentaneo pareggio di Reus. La squadra di Guardiola, dunque, soffre più del previsto e fa suo il primo atto contro un ottimo Borussia che non ha demeritato affatto sul piano dell’intensità e della qualità del gioco. Il match di ritorno si giocherà mercoledì 14 aprile.

RISULTATO FINALE: MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND 2-1

SECONDO TEMPO

94' Fine partita.

92' Tre minuti di recupero.

91' Torna in vantaggio il Manchester City: grande palle di De Bruyne, il tedesco appoggia per Foden che non sbaglia con il mancino in corsa, 2-1.

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MANCHESTER CITY! FODEN!

87' Reazione d'orgoglio da parte del Manchester City che non ha giocato alla sua maniera e sta giustamente pareggiando contro un grande Borussia Dortmund.

85' Meritato pareggio del Borussia Dortmund con Reus che, servito da Haaland, entra in area e con il piatto destro batte Ederson, 1-1 all'Eithad Stadium!

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BORUSSIA DORTMUND! REUS!

84' Sono saltati gli schemi in questo finale di partita con il Borussia Dortmund stanco ma alla ricerca del pareggio, Manchester City a caccia del gol del 2-0.

82' Doppio cambio nel Borussia Dortmund con Terzic che ha appena mandato in campo Delaney e Meunier al posto di Dahoud e Morey.

81' Seicento secondi più recupero alla conclusione del match con il Manchester City sempre in vantaggio 1-0 grazie al gol di De Bruyne.

79' Buon momento per la squadra di Guardiola che sta cercando con più insistenza la rete del 2-0 mentre il Borussia Dortmund sta rifiatando, finalmente, dopo aver giocato sempre a trecento all'ora.

77' Manchester City ancora pericoloso con Foden che, servito proprio da De Bruyne, incrocia col mancino ma Hitz respinge la sua conclusione.

77' Squillo del Manchester City con De Bruyne che si libera di due avversari lasciando partire un destro dal limite ma la sua conclusione si perde a lato di poco.

76' Tanti errori da una parte e dall'altra in questi ultimi minuti. 1-0 è comunque un buon risultato per il Borussia Dortmund in vista del ritorno che si giocherà tra una settimana in Germania.

74' Tra poco dovrebbero arrivare altri cambi visto che molti giocatori sulle gambe. Stanno pesando moltissimo anche gli impegni della varie Nazionali in giro per il mondo.

72' Fase di gioco non proprio divertente con il Manchester City che sta puntando ad abbassare i ritmi ma i tedeschi non hanno mai spesso di pressare, pazzesca l'intensità del Borussia Dortmund.

70' Ha preso nettamente il centro del ring la squadra di Terzic che sta occupando stabilmente la metà campo dei Citizens, gioca in contropiede la squadra di Guardiola che appare poco lucida e stanca.

68' Fase importante della partita visto che entrambe le squadre si stanno progressivamente allungando. Questo potrebbe giovare al Manchester City che ha segnato l'1-0 proprio in contropiede.

66' All'improvviso il Manchester City ad un passo dal raddoppio con De Bruyne che entra in area ed appoggia per Foden ma l'inglese calcia addosso a Hitz. Intanto è arrivato il 3-1 del Real Madrid sul Liverpool.

65' Guardiola deve pensare ad altri cambi visto che la sua squadra non ha mai sofferto così tanto come oggi. Molto male in questa ripresa il Manchester City che, però, continua ad essere in vantaggio.

64' Cambio nel Borussia Dortmund con Terzic che ha appena mandato in campo Reyna al posto di Knauff.

63' Calcia Reus con il destro ma la sua conclusione viene ribattuta dalla barriera. Non ha ancora calciato verso la porta il Manchester City in questo secondo tempo.

61' Punizione da ottima posizione per il Borussia Dortmund, quanta difficoltà per gli inglesi in fase difensiva.

61' Quanta difficoltà sta facendo il Manchester City in uscita. Gara ultra tattica con pochissime occasioni ma con molti spunti. La squadra di Guardiola dovrà sudare molto per prendersi la prima qualificazione in semifinale.

59' Cambio nel Manchester City con Guardiola che ha appena mandato in campo Gabriel Jesus al posto di Bernardo Silva.

58' Tutti si attendevano qualcosa in più dal Manchester City ma è lento e prevedibile il possesso della squadra di Guardiola, tantissimi meriti anche all'impeccabile partita del Borussia Dortmund che non meriterebbe di essere in svantaggio.

57' Sembra incredibile che questo Borussia Dortmund prenda spesso molti gol e che sia quinto in Bundesliga, con un bel distacco dalla quarta posizione. I tedeschi stanno facendo la partita in questa seconda frazione di gioco.

55' E' impressionante il ritmo che stanno tenendo le due squadre, distante anni luce da ciò vediamo in Europa da parte della squadre italiane. Non sembrano esserci cambi all'orizzonte, almeno per il momento, da parte dei due allenatori.

53' Timido tentativo dei padroni di casa con Foden che entra in area e rientra sul mancino ma la sua conclusione si perde a lato. Intanto il Liverpool ha accorciato le distanze contro il Real Madrid.

52' Palleggia molto bene il Borussia Dortmund che sta facendo girare a vuoto un Manchester City brutto nonostante il vantaggio. I tedeschi, però, devono stare attenti a non prendere il gol del 2-0. Guardiola arrabbiatissimo con i suoi giocatori.

50' E a questo punto meriterebbe ampiamente il pareggio la squadra di Terzic per quanto visto fino ad ora. Un solo tiro in porta del Manchester City ed è stato letale per i tedeschi.

49' Borussia Dortmund ad un passo dal pareggio con Haaland che supera Ruben Dias in velocità, entra in area e calcia ma Ederson salva in qualche modo.

48' Copione identico alla prima frazione con il Borussia Dortmund che sembra avere più ritmo rispetto alla squadra di casa. Guardiola sta pensando a qualche cambio, Cancelo sta sbagliando molto in questo match.

47' Non ci sono stati cambi nell'intervallo da parte dei due allenatori, in campo gli stessi ventidue protagonisti della prima frazione di gioco.

46' Ricomincia il secondo tempo di Manchester City-Borussia Dortmund.

PRIMO TEMPO

47' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

42' Ritmi che si stanno progressivamente abbassando con il Borussia Dortmund che, però, da sempre l'idea di poter essere pericoloso. Non ha mai alzato troppo i ritmi, invece, il Manchester City.

40' Meriterebbe sicuramente qualcosa di più la squadra tedesca che, con il suo atteggiamento, sta inducendo spesso all'errore i padroni di casa. Continua a fare la partita la squadra di Terzic, in vantaggio ma deludente la squadra di Guardiola.

38' Il Manchester City è in vantaggio ma Guardiola, giustamente, non è soddisfatto. Molto meglio il Borussia Dortmund, non un grande primo tempo dei Citizens. Cartellino giallo per Bellingham, secondo ammonito del match.

37' Si sta giocando su ritmi molto alti vista l'intensità incredibile che sta mettendo la squadra tedesca in questa prima frazione. Come se fosse una finale di Champions League. Intanto il Real Madrid ha raddoppiato sul Liverpool.

35' Buon momento per il Manchester City che sta provando a dare continuità alla pressione ma è feroce il pressing del Borussia Dortmund. Che primo tempo da parte della squadra di Terzic, addirittura quinta in Bundesliga.

33' Il direttore di gara, dopo un'attenta revisione al VAR, ha tolto il calcio di rigore al Manchester City ma non il cartellino giallo ad Emre Can.

32' TOLTO IL CALCIO DI RIGORE AL MANCHESTER CITY!

31' Check del VAR, probabile che il calcio di rigore venga tolto visto che il contatto sembra non esserci.

30' Qualche dubbio dal primo replay per un contatto tra Emre Can e Rodri nell'area di rigore del Borussia Dortmund. Cartellino giallo per Emre Can, primo ammonito del match.

30' CALCIO DI RIGORE PER IL MANCHESTER CITY!

28' Intanto si è sbloccato l'altro match di serata con il Real Madrid in vantaggio sul Liverpool grazie al gol di Vinicius. Squadre che si stanno allungando qui all'Eithad Stadium.

26' Gioca davvero un ottimo calcio il Borussia Dortmund che, spesso, sembra andare il doppio rispetto al Manchester City. Difficile che i tedeschi possano reggere simili ritmi per tutto l'arco del match,

25' Non ha accusato per niente il colpo la squadra di Terzic che ha ricominciato a pressare sempre in modo super aggressivo. Manchester City che, nonostante il vantaggio, commette qualche errore di troppo in uscita.

24' Metà della prima frazione di gioco che è andata in archivio con il Manchester City in vantaggio grazie a De Bruyne. 0-0 nell'altro match di serata tra Real Madrid e Liverpool.

22' Nel momento migliore del Borussia Dortmund l'ha sbloccata la squadra di Guardiola nel modo più inusuale possibile, in contropiede. Vedremo se ora i tedeschi saranno in grado di reagire.

20' All'improvviso passa in vantaggio il Manchester City: contropiede fulmineo con Mahrez che appoggia per l'accorrente De Bruyne che non fallisce con il destro, 1-0.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MANCHESTER CITY! DE BRUYNE!

19' Non stiamo assistendo al match divertente che ci aspettavamo. Molto meglio la squadra tedesca che sta ingabbiando il Manchester City. Irriconoscibile la squadra di Guardiola in questo primo scorcio di partita.

17' Tatticamente perfetta la partita del Borussia Dortmund, Terzic l'ha preparata molto bene sotto ogni punto di vista. Sta faticando, molto, invece, il Manchester City che non riesce a verticalizzare.

15' Gli uomini di Guardiola stanno accusando l'atteggiamento del Borussia Dortmund. Non ha ancora calciato verso la porta la squadra di Guardiola che fa anche del possesso sterile.

14' Sempre molto aggressiva la squadra di Terzic che raddoppia sempre i portatori di palla del Manchester City. Vedremo quanto potrà reggere questi ritmi il Borussia Dortmund. Palleggia la squadra inglese nella metà campo tedesca.

12' Primi dieci minuti di gioco che sono andati in archivio con il risultato sempre fermo sullo 0-0 tra Manchester City e Borussia Dortmund. Tedeschi che, però, poco fa hanno sfiorato il vantaggio.

10' Approccio più convinto da parte della squadra di Terzic che, ovviamente, ha meno pressione rispetto ad un Manchester City che ha nella Champions League l'obiettivo principale. I Citizens, però, non sono ancora entrati nel match.

8' Borussia Dortmund vicinissimo al vantaggio con Bellingham che, dall'interno dell'area, calcia col mancino ma Ederson respinge. Grande avvio da parte dei tedeschi.

7' C'è tantissima intensità ma, allo stesso tempo, molta imprecisione da parte del Manchester City. Fino ad ora il Dortmund sta riuscendo nell'intento di non far giocare la squadra di Guardiola.

5' Qualche errore di troppo da parte della squadra inglese in questi primi minuti. Guardiola richiama già i suoi giocatori, imprecisi Cancelo e Mahrez.

4' Molto intenso il pressing della squadra di Terzic che non vuole dare linee di passaggio ai padroni di casa. Manchester City che non prende gol in Champions League da oltre 700 minuti.

3' Fase di studio in questi primi minuti di gioco con il Manchester City che fa possesso mentre il Borussia Dortmund pressa molto alto i portatori di palla di Guardiola.

1' PARTITI! E' cominciata Manchester City-Borussia Dortmund!

20.57 I giocatori di Manchester City e Borussia Dortmund fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia!

20.47 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento pre-partita e stanno tornando negli spogliatoi.

20.30 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita.

19.53 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Manchester City tridente offensivo composto da Foden, Bernardo Silva e Mahrez mentre nel Borussia Dortmund tridente d'attacco formato da Reus, Haaland e Knauff.

19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Manchester City-Borussia Dortmund, incontro valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones, Cancelo; Rodri, Gundogan; Foden, De Bruyne, Bernardo Silva (59' Gabriel Jesus), Mahrez. A disposizione: Trafford, Steffen, Mendy, Laporte, Zinchenko, Aké, Eric Garcia, Fernandinho, Ferran Torres, Sterling, Gabriel Jesus, Aguero. Allenatore: Guardiola

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Hitz; Guerreiro, Akanji, Hummels, Morey (81' Meunier); Bellingham, Emre Can Dahoud (81' Delaney); Reus, Haaland, Knauff (63' Reyna). A disposizione: Drljaca, Burki Schulz, Piszcek, Reyna, Passlack, Hazard, Meunier, Reinier, Delaney, Brandt, Trigges. Allenatore: Terzic

RETI: 19' De Bruyne (M), 84' Reus (B), 90' Foden (M)

AMMONIZIONI: Emre Can, Bellingham (B)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1' nel primo tempo, 3' nel secondo tempo

STADIO: Eithad Stadium