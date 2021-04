Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 7 aprile 2021: in primo piano i recuperi di Serie A e i quarti di Champions League

TORINO – E’ un mercoledì ricchissimo di grandi partite quello che ci attende a cominciare dai recuperi di Serie A. Alle ore 18.45 Juventus-Napoli con i bianconeri che sono reduci dal deludente pareggio nel derby contro il Torino mentre i partenopei sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Crotone. Gara valevole per il recupero della terza giornata, entrambe le squadre occupano la quarta posizione in classifica con 56 punti. In contemporanea si giocherà Inter-Sassuolo, recupero della ventottesima giornata: da una parte c’è la squadra nerazzurra che viene dal successo di Bologna ed in classifica occupano saldamente la prima posizione con 68 punti mentre dall’altra troviamo gli emiliani che vengono dal pari casalingo contro la Roma ed in classifica occupano il nono posto con 40 punti.

C’è anche la Champions League con le sfide valide per l’andata dei quarti di finale: in evidenza Bayern Monaco-PSG con i bavaresi che sono reduci dal prezioso successo esterno contro il Lipsia che ha permesso di ipotecare la Bundesliga. La squadra di Flick ha staccato il pass per i quarti di finale eliminando la Lazio grazie a due successi. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pochettino che viene dalla bruciante sconfitta casalinga contro il Lille ed in classifica occupa la seconda posizione con 63 punti. La squadra parigina ha staccato il pass per questo turno eliminando il Barcellona grazie al largo successo maturato nel match d’andata. In contemporanea si giocherà Porto-Chelsea con la squadra portoghese che viene da un successo casalingo ed in classifica occupa la seconda posizione con 57 punti. La squadra di Conceicao ha staccato il pass per i quarti di finale eliminando la Juventus. Dall’altra parte troviamo la squadra di Tuchel che, in Premier League, viene da una clamorosa sconfitta casalinga contro il West Bromwich ed in classifica occupa la quarta posizione con 51 punti. I londinesi hanno staccato il pass per i quarti di finale eliminando l’Atletico Madrid con due vittorie all’andata e al ritorno. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

SERIE A

18.45

CHAMPIONS LEAGUE

21.00

LIGA

21.00

SERIE C

Girone A

15.00

17.30

Girone B

15.00

Girone C

15.00

FIFA > Femminile Amichevoli 2021 > Aprile

Namibia - Angola

11:00 Armenia - Libano

14:00 Lituania - Giordania



UEFA > Champions League 2020/2021 > Quarti di finale



21:00



FC Porto - Chelsea FC

Bayern Monaco - Paris Saint-Germain



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 1







Repubblica Ceca - Lettonia

Romania - Portogallo



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 2







Italia - Andorra

Ucraina - Serbia



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 3







Francia - Macedonia del Nord

Galles - Slovacchia



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 4







Germania - Kazakhstan

Croazia - Austria



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 5







Norvegia - Isole Faer Oer

Bosnia-Herzegovina - Polonia



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 7







Belgio - Cipro

Azerbaijan - Svezia



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 11







Finlandia - Georgia

Bulgaria - Islanda



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > 3. Giornata

02:30 San Lorenzo - Santos FC



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2021 > Preliminari



02:30



Cerro Largo - Peñarol

Deportivo Cali - Deportes Tolima

Huachipato - Antofagasta



00:15



Emelec - Macará

Club Nacional - 12 de Octubre de Itauguá



CONCACAF > CONCACAF Champions League 2021 > Ottavi di finale

00:00 Marathón - Portland Timbers

02:00 LD Alajuelense - Atlanta United FC

04:00 Arcahaie FC - Cruz Azul



AFC > AFC Champions League Qual. 2021 > Preliminari







Al Quwa Al Jawiya - FC AGMK

Brisbane Roar - Kaya FC–Iloilo

Melbourne City FC - Shan United



AFC > AFC Champions League Qual. 2021 > Playoff-Runde

Pohang Steelers - Ratchaburi Mitr Phol

17:20 Al Gharafa - FC AGMK

17:40 Al Wahda - Al Zawra’a

19:45 Al Wehda - Al Quwa Al Jawiya



AFC > AFC Cup 2021 > 1. Vorrunde

11:15 Nepal Army Club - Police SC

13:00 Eagles - Thimphu City



Argentina > Copa Argentina 2020 > Sedicesimi di finale

02:10 Patronato de Paraná - Lanús



Armenia > Premier League 2020/2021

16:00 FC Urartu - FC Ararat



Australia > A-League 2020/2021

11:05 Sydney FC - Perth Glory



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021

19:00 K Beerschot VA - Sporting Charleroi



Bielorussia > Kubok 2020/2021 > Quarti di finale

14:00 Neman Grodno - Shakhter Soligorsk

16:00 FK Vitebsk - BATE Borisov



Bosnia-Herzegovina > Kup BiH 2020/2021 > Semifinali

14:00 FK Tuzla City - FK Sarajevo

16:00 Borac Banja Luka - FK Klis



Brasile > Copa do Brasil 2021 > 2. Giornata

00:00 Coritiba FC - Operário Ferroviário - PR

02:30 Fortaleza - Ypiranga - RS



21:00



Picos - PI - Boavista - RJ

Juazeirense - BA - Volta Redonda - RJ



Brasile > Campeonato Carioca 2021 Taça Guanabara

02:35 Macaé Esporte - RJ - Fluminense RJ



Brasile > Campeonato Mineiro 2021

20:00 Athletic - MG - U.R.T. - MG



21:00



Atlético Mineiro - Pouso Alegre - MG

Caldense - MG - Uberlândia - MG



Cile > Primera B 2021

02:00 Rangers - Unión San Felipe



Colombia > Primera A 2021 Apertura

01:00 Deportivo Pereira - Independiente Medellín

03:00 Alianza Petrolera - Santa Fe



Corea del Sud > K League 1 2021

12:00 Ulsan Hyundai - FC Seoul



12:30



Gwangju FC - Suwon FC

Incheon United - Suwon Bluewings

Jeju United - Gangwon FC



Croazia > 1. HNL 2020/2021

18:00 Hajduk Split - Slaven Belupo



Croazia > Nogometni Kup 2020/2021 > Semifinali

Dinamo Zagabria - HNK Gorica



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021

19:00 AB Gladsaxe - Hillerød GI



Ecuador > Serie B 2021

02:00 América de Quito - Liga de Portoviejo

21:00 Gualaceo SC - Guayaquil SC



Egitto > Premiership 2020/2021

15:00 El Gouna - Tala'ea El-Gaish SC

17:00 Ceramica Cleopatra - El-Entag El-Harby

19:00 Wadi Degla FC - National Bank SC

21:00 Ismaily - Al-Masry Club



El Salvador > Primera División 2020/2021 Clausura > Gruppo A

Atlético Marte - Alianza



El Salvador > Primera División 2020/2021 Clausura > Gruppo B







Águila - Santa Tecla FC

Sonsonate FC - Municipal Limeño



Estonia > Meistriliiga 2021

16:30 FC Kuressaare - JK Nõmme Kalju



18:30



JK Narva Trans - Tallinna JK Legion

Paide Linnameeskond - FC Flora



Georgia > Erovnuli Liga 2021

12:00 Lokomotiv Tbilisi - Samgurali Tskhaltubo

14:00 FC Kobuleti - Dinamo Tbilisi

16:00 Dila Gori - FC Saburtalo



Germania > 3. Liga 2020/2021

17:00 1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau



Germania > Regionalliga West 2020/2021



18:30



Preußen Münster - Borussia Dortmund II

SV Rödinghausen - Rot-Weiss Essen

19:00 FC Schalke 04 II - SC Wiedenbrück



19:30



Fortuna Düsseldorf II - SV Lippstadt 08

Fortuna Köln - Rot Weiss Ahlen

Rot-Weiß Oberhausen - Bonner SC

SV Bergisch Gladbach 09 - Sportfreunde Lotte

SV 19 Straelen - 1. FC Köln II

VfB Homberg - Alemannia Aachen

Wuppertaler SV - FC Wegberg-Beeck



Giappone > J1 League 2021



12:00



FC Tokyo - Consadole Sapporo

Gamba Osaka - Avispa Fukuoka

Kashima Antlers - Kashiwa Reysol

Kawasaki Frontale - Sagan Tosu

Shimizu S-Pulse - Urawa Red Diamonds

Shonan Bellmare - Nagoya Grampus

Tokushima Vortis - Vegalta Sendai

Vissel Kobe - Oita Trinita

Yokohama FC - Sanfrecce Hiroshima



Grecia > Super League 2 2021



14:00



AO Trikala - Xanthi FC

Doxa Dramas FC - Apollon Lárissa

AE Karaiskakis - Ionikos Nikea

Levadiakos - Panachaiki GE

OFI Ierapetra - Chania Kissamikos

14:30 Diagoras Rhodos - Ergotelis



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Clausura > Zona A

20:00 Deportivo Malacateco - Xelaju MC



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Clausura > Zona B

21:00 Sanarate - Cobán Imperial



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Clausura

00:00 Real Sociedad - Motagua



Inghilterra > U23 Professional Development League 2020/2021

14:00 Colchester United U23 - Wigan Athletic U23



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 North

12:00 Sunderland AFC - Middlesbrough FC



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 South

12:00 Crystal Palace - West Ham United



Irlanda del Nord > Premier League 2020/2021

20:45 Linfield FC - Coleraine FC



Italia > Serie A 2020/2021



18:45



Juventus - Napoli

Inter - Sassuolo



Italia > Serie C Girone A 2020/2021



15:00



Pistoiese - Juventus II

Renate - Pergolettese

17:30 Olbia - Carrarese



Italia > Serie C Girone B 2020/2021



15:00



Ravenna Calcio - Cesena

Sambenedettese - Triestina



Italia > Serie C Girone C 2020/2021



15:00



Ternana - Cavese

Monopoli - Palermo



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



15:00



Trento Calcio 1921 - Manzanese

Porto Tolle - APC Chions



Italia > Serie D Girone D 2020/2021



15:00



Rimini - Sammaurese Calcio

Corticella - Mezzolara



Italia > Serie D Girone E 2020/2021

15:00 Montespaccato - Badesse Calcio



Italia > Serie D Girone F 2020/2021

Porto Sant'Elpidio - Olympia Agnonese

15:00 Montegiorgio Calcio - ASD Pineto Calcio



Italia > Serie D Girone G 2020/2021

14:30 Cassino Calcio 1924 - Team Nuova Florida

15:00 Monterosi FC - Giugliano



Italia > Serie D Girone H 2020/2021

15:00 Puteolana Internapoli - FBC Gravina



Italia > Serie D Girone I 2020/2021



15:00



ASD San Luca - Calcio Cittanovese

US Castrovillari - Roccella



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021

11:30 Torino - Empoli



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021

15:00 Parma - Hellas Verona



Kuwait > Premier League 2020/2021 Championship







Khaitan SC - Al Fahaheel

Qadsia SC - Al Nasr SC



Lituania > A Lyga 2021

17:00 FK Sūduva - Kauno Žalgiris

19:00 FK Žalgiris - FK Banga Gargždai



Macedonia del Nord > Kup na Makedonija 2020/2021 > Semifinali

13:00 FC Struga - Sileks Kratovo



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021

16:00 RS Berkane - Ittihad Tanger

18:15 Raja Casablanca - Hassania US Agadir

20:30 Rapide Oued Zem - Wydad AC



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Clausura

00:00 Tepatitlán - Coyotes de Tlaxcala

02:05 Correcaminos UAT - Club Celaya

04:05 Alebrijes de Oaxaca - TM Fútbol Club



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo B

22:00 CD Cuautla - Azores de Hidalgo



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura

19:00 CF Pachuca - Cruz Azul

16:00 Puebla FC - CF Monterrey



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura

18:45 Puebla FC - CF Monterrey



Montenegro > 1. CFL 2020/2021



17:00



FK Budućnost Podgorica - FK Dečić Tuzi

Iskra Danilovgrad - FK Zeta

OFK Petrovac - FK Sutjeska

OFK Titograd - FK Podgorica

FK Rudar Pljevlja - Jezero Plav



Polonia > Puchar Polski 2020/2021 > Semifinali

17:30 Arka Gdynia - Piast Gliwice



Qatar > Qatar Stars League 2020/2021

17:15 Umm-Salal - Al Sailiya

19:30 Al Arabi - Al Kharitiyath



Repubblica Ceca > Pohár FAČR 2020/2021 > Quarti di finale

Sigma Olomouc - Slavia Praha

15:00 FK Teplice - FK Mladá Boleslav



15:30



Sparta Praga - FK Jablonec

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec



Russia > 1. Division 2020/2021

Spartak Moskva 2 - Krylia Sovetov



13:30



FK Tom Tomsk - FK Krasnodar 2

Enisey Krasnoyarsk - SKA-Khabarovsk

14:00 Irtysh Omsk - Akron Tolyatti



15:00



Alania Vladikavkaz - Fakel Voronezh

FK Orenburg - FK Chayka



17:00



Dinamo Bryansk - Torpedo Moskva

FK Neftekhimik - Shinnik Yaroslavl

Tekstilshchik Ivanovo - Volgar Astrakhan



18:00



FK Chertanovo - Baltika Kaliningrad

FK Nizhny Novgorod - Veles Moskva



Russia > Kubok 2020/2021 > Quarti di finale



18:00



Akhmat Grozny - FK Ufa

PFC Sochi - Lokomotiv Moskva



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Platzierungsrunde

10:00 FC Ural - Arsenal Tula



12:00



FK Khimki - Dinamo Moskva

Akademiya Konopleva - FK Tambov

Uor-5 Egorievsk - Rotor Volgograd



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Finale



12:00



FK Krasnodar - Lokomotiv Moskva

Akhmat Grozny - FK Strogino Moskva

PFC Sochi - CSKA Moskva



13:00



Spartak Moskva - Rubin Kazan

FK Rostov - Zenit St. Petersburg



Serbia > Super Liga 2020/2021



14:00



OFK Bačka - Radnik Surdulica

FK Metalac - FK Javor

FK Rad Beograd - Vojvodina

Radnički Niš - FK Napredak

FK Zlatibor - FK Inđija

18:00 Crvena Zvezda - Partizan



Singapore > Premier League 2021



13:45



Balestier Khalsa - Geylang International

Lion City Sailors - Albirex Niigata (S)

Tampines Rovers - Young Lions

Tanjong Pagar United - Hougang United



Slovacchia > Slovensky Pohar 2020/2021 > Ottavi di finale

11:00 Zlaté Moravce - MFK Skalica



16:00



Slovan Bratislava - Tatran Liptovský Mikuláš

MFK Ružomberok - DAC Dunajská Streda

MŠK Žilina - Železiarne Podbrezová



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021

Olimpija Ljubljana - NK Bravo



Spagna > Primera División 2020/2021

21:00 Real Sociedad - Athletic Bilbao



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Segunda RFEF



18:00



CD Alavés B - CD Izarra

Barakaldo CF - SD Ejea

Club Portugalete - Haro Deportivo

SD Leioa - UD Mutilvera



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Segunda División

18:00 Athletic Bilbao B - CD Calahorra

18:30 Real Sociedad B - SD Logroñés

19:00 SD Amorebieta - CD Tudelano



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Primera RFEF

18:00 Real Unión - SD Tarazona

19:00 Arenas de Getxo - CA Osasuna B

20:30 CD Laredo - CD Ebro



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021

Orlando Pirates - Maritzburg United



Tunisia > Ligue 1 2020/2021

14:00 US Ben Guerdane - Stade Tunisien



15:00



ES Métlaoui - Club Sportif Sfaxien

US Monastir - Club Africain

Étoile du Sahel - JS Kairouan

CA Bizertin - AS Rejiche

AS Slimane - US Tataouine

17:15 Espérance de Tunis - Olympique Béja



Turchia > SüperLig 2020/2021



15:00



Gençlerbirliği - BB Erzurumspor

Atiker Konyaspor - MKE Ankaragücü



18:00



Antalyaspor - Sivasspor

Beşiktaş - Alanyaspor



Turchia > 2. Lig Beyaz 2020/2021

13:00 Yeni Çorumspor - Hekimoğlu Trabzon



14:00



Afjet Afyonspor - Kahramanmarasspor

Ergene Velimeşe - Ankara Demirspor

Gümüşhanespor - Hacettepe

Inegölspor - Amed SK

Kocaelispor - 24 Erzincanspor

Manisa FK - Şanlıurfaspor

Niğde Anadolu FK - Sancaktepe Belediye

Sarıyer SK - Uşakspor



Turchia > 2. Lig Kırmızı 2020/2021



14:00



BAKspor - Bodrum Belediye

Bayburt İl Özel İdare - Pazarspor

Elazığspor - Sakaryaspor

Etimesgut Belediyespor - Eyüpspor

Karabükspor - Kırklarelispor

Kastamonuspor - 1922 Konyaspor

Pendikspor - Karacabey Birlikspor

Serik Belediyespor - Van BBSK

Sivas Belediyespor - Kırşehir Belediyespor

Turgutluspor - Tarsus Idman Yurdu



Uruguay > Primera División 2020 Playoffs > Finale

20:00 Rentistas - Nacional



Uzbekistan > Super League 2021

15:30 Navbahor Namangan - Pakhtakor Tashkent



Vietnam > V.League 1 2021



13:00



Than Quảng Ninh FC - Sài Gòn FC

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Binh Dinh

14:15 Hà Nội FC - Viettel FC