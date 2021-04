I suggerimenti del giorno sono dedicati all’andata dei quarti di finale di Champions League e ai recuperi di Serie A e Serie C

Mercoledì 7 aprile si disputano le gare valide per l’andata dei quarti di finale di Champions League ma si gioca anche in Serie A con i recuperi di Inter – Sassuolo Juventus – Napoli, gare che erano state rinviate per problemi legati al Covid e in Serie C con il recupero di Monopoli – Palermo, già posticipata per lo stesso motivo. I pronostici di oggi si riferiscono a sei gare valide per queste competizioni. Nel dettaglio il pronostico del giorno.

Bayern Monaco – PSG 1 (ore 21)

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Da una parte ci sono i bavaresi che sono reduci dal prezioso successo esterno contro il Lipsia che ha permesso di ipotecare la Bundesliga. La squadra di Flick ha staccato il pass per i quarti di finale eliminando la Lazio grazie a due successi. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pochettino che viene dalla bruciante sconfitta casalinga contro il Lille ed in classifica occupa la seconda posizione con 63 punti. La squadra parigina ha staccato il pass per questo turno eliminando il Barcellona grazie al largo successo maturato nel match d’andata. Le due squadre sono state protagoniste della finale della scorsa edizione di Champions League con il successo di misura dei tedeschi in quel di Lisbona.

Porto – Chelsea 2 (ore 21)

Incontro valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Da una parte c’è la squadra portoghese che viene da un successo casalingo ed in classifica occupa la seconda posizione con 57 punti. La squadra di Conceicao ha staccato il pass per i quarti di finale eliminando la Juventus. Dall’altra parte troviamo la squadra di Tuchel che, in Premier League, viene da una clamorosa sconfitta casalinga contro il West Bromwich ed in classifica occupa la quarta posizione con 51 punti. I londinesi hanno staccato il pass per i quarti di finale eliminando l’Atletico Madrid con due vittorie all’andata e al ritorno.

Inter – Sassuolo 1 (ore 18.45)

Match valido per il recupero della ventottesima giornata del campionato diSerie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Conte che viene dal successo esterno contro il Bologna ed in classifica occupa saldamente la prima posizione con 68 punti, +8 sul Milan. Dall’altra parte troviamo la squadra di De Zerbi che viene dal pari casalingo contro la Roma ed in classifica occupa la nona posizione con 40 punti.

Juventus – Napoli 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Pirlo che viene dal deludente pareggio esterno contro il Torino mentre dall’altra troviamo la squadra di Gattuso che viene dalla pirotecnica vittoria casalinga contro il Crotone. Entrambe le squadre sono appaiate al quarto posto della classifica con 56 punti, -2 dall’Atalanta terza e -4 dal Milan secondo. Juventus e Napoli si sono già affrontate due volte in questa stagione con i bianconeri hanno trionfato nella finale di Supercoppa Italiana mentre i partenopei hanno vinto il match di campionato.

Real Sociedad – Athletic Bilbao 1 (ore 21)

Incontro valevole per la 29° giornata de La Liga. Negli ultimi cinque incontri la Real Sociedad ha conseguito 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 4 gol e subendone 8. L’Athletic Bilbao invece ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 4 reti e subendone 5

Monopoli – Palermo 2 (ore 15)

Incontro valevole per la 32° giornata del Girone C di Serie C. Le due squadre si affrontano nuovamente, ricordiamo che nell’ultima circostanza il Palermo ha colto il successo con il risultato di 3-0. Negli ultimi cinque match il Monopoli ha conseguito 1 vittoria e 4 pareggi realizzando 6 gol e subendone 5. Il Palermo ha conseguito invece 3 vittorie e 2 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 5.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 7 aprile 2021

Bayern Monaco – PSG 1 (1,97)

Porto – Chelsea 2 (1,80)

Inter – Sassuolo 1 (1,33)

Juventus – Napoli 1 (1,98)

Real Sociedad – Athletic Bilbao 1 (2,25)

Monopoli – Palermo 2 (2,35)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 490 EURO