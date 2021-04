Manchester City-Borussia Dortmund: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Borussia Dortmund del 6 aprile 2021: incontro valevole per l’andata dei quarti di Champions League, calcio d’inizio alle 21.

MANCHESTER – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Manchester City e Borussia Dortmund nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 20 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Borussia Dortmund

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Zinchenko, Rúben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Foden, Gabriel Jesus, Sterling. Allenatore: Guardiola [UFFICIALE ALLE 20]

BORUSSIA DORTMUND (4-3-2-1): Hitz; Emre Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Bellingham, Dahoud; Hazard, Reus, Haaland. Allenatore: Terzic [UFFICIALE ALLE 20]