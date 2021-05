Manchester City – Chelsea: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Manchester City – Chelsea dell’8 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentacinquesima giornata di Premier League

MANCHESTER – Sabato 8 maggio alle ore 18.30 andrà in scena Manchester City – Chelsea, incontro valevole per la trentacinquesima giornata di Premier League 2020/2021. La sfida rappresenta un antipasto della finale di Champions League che si giocherà il 29 maggio a Istanbul. Da una parte, dunque, troviamo la squadra di Guardiola che viene dal successo casalingo contro il PSG nella semifinale della massima competizione europea per club. In campionato, i Citizens sono reduci dal successo esterno contro il Crystal Palace ed in classifica occupano saldamente la prima posizione con 80 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Tuchel che viene dalla vittoria casalinga contro il Real Madrid nella semifinale di ritorno di Champions League. In Premier League, invece, i Blues sono reduci dal netto successo contro il Fulham ed in classifica occupano il quarto posto con 61 punti.

La presentazione del match

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Ederson in porta, pacchetto difensivo composto da Walker e Cancelo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Laporte e Ruben Dias. A centrocampo Rodri in cabina di regia con Gundogan e De Bruyne mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Mahrez, Foden e Sterling.

QUI CHELSEA – Tuchel dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-2-1 con Mendy tra i pali, pacchetto arretrato composto da Zouma, Christensen e Rudiger. A centrocampo Jorginho e Kanté in cabina di regia con Chilwell e James sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Mount e Pulisic alle spalle di Havertz.

Le probabili formazioni di Manchester City – Chelsea

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Ruben Dias, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Foden, Sterling. Allenatore: Guardiola

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Zouma, Christensen, Rudiger; Chilwell, Jorginho, Kanté, James; Mount, Pulisic; Havertz. Allenatore: Tuchel

STADIO: Eithad Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Manchester City – Chelsea, valevole per la trentacinquesima giornata di Premier League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football.