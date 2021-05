Doppietta di Mahrez per il successo della squadra di Guardiola che stacca il pass per la finale di Champions League 2020/2021.

MANCHESTER – Il Manchester City è la prima finalista della Champions League 2020/2021. Nel match valevole per la semifinale di ritorno la squadra di Guardiola, dopo il 2-1 dell’andata, batte 2-0 il PSG staccando il pass per la finale di Istanbul. Nuovamente protagonista Mahrez che, con una doppietta, stende la squadra di Pochettino, nuovamente in dieci nella seconda frazione per il rosso diretto a Di Maria. Prima finale di Champions League, dunque, per il Manchester City che giocherà contro una tra Chelsea e Real Madrid.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: MANCHESTER CITY-PSG 2-0 SECONDO TEMPO 93' Fine partita. 91' Due minuti di recupero. 90' Cartellino giallo per Danilo Pereira, sesto ammonito del match. 88' Cartellino giallo per Kimpembe, quinto ammonito del match. 86' Cambio nel Manchester City con Guardiola che ha appena mandato in campo Aguero al posto di Foden. 84' Cambio nel PSG con Pochettino che ha appena mandato in campo Bakker al posto di Diallo. 83' Doppio cambio nel Manchester City con Guardiola che ha appena mandato in campo Gabriel Jesus e Sterling al posto di De Bruyne e Bernardo Silva. 81' Ennesima occasione per il Manchester City con Foden che, servito da De Bruyne, calcia col destro trovando nuovamente l'opposizione di Navas. 79' Padroni di casa nuovamente pericolosi con De Bruyne che incrocia col destro dal limite ma la sua conclusione si perde larga. Domina il Manchester City ora. 78' Manchester City ad un passo dal terzo gol con una giocata sontuosa di Foden che incrocia col mancino ma la sua conclusione si stampa sul palo. 78' E adesso si aprono praterie immense per il Manchester City che è ad un passo dalla sua prima finale di Champions League. Guardiola non ha ancora effettuato cambi. 76' Doppio cambio nel PSG con Pochettino che ha appena mandato in campo Danilo Pereira e Dagba al posto di Paredes e Florenzi. 75' Cartellino giallo per De Bruyne, quarto ammonito del match. 74' Match molto scorbutico ora. Stanno saltando i nervi ai giocatori del PSG, soprattutto a Verratti che sta rischiando di farsi espellere. Momento molto complicato per la squadra di Pochettino. 72' Cartellino giallo anche per Zinchenko, terzo ammonito del match. 72' E adesso si annullano quasi del tutto le possibilità del PSG di rimontare questo match. Cartellino giallo per Verratti, secondo ammonito del match. 70' Calcio di Di Maria a Fernandinho a palla lontana. Pochi dubbi per Makkelie che ha estratto il calcio di rigore nei confronti del giocatore argentino del PSG. 69' CARTELLINO ROSSO PER DI MARIA! PSG IN DIECI! 68' Metà della seconda frazione di gioco che è andata in archivio con la squadra di Pochettino che sta provando una reazione rabbiosa, non ha nulla da perdereil PSG ora. 67' E adesso si fa veramente dura per il PSG che ha bisogno di segnare tre gol per superare il turno. Tutta la squadra di Pochettino è nella metà campo del Manchester City ma è disordinata la manovra della squadra francese. 65' Raddoppio del Manchester City con Foden che scambia con De Bruyne e mette al centro per Mahrez che non fallisce da pochi passi, 2-0. 64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MANCHESTER CITY! MAHREZ! 63' Doppio cambio nel PSG con Pochettino che ha appena mandato in campo Kean e Draxler al posto di Icardi e Ander Herrera. 62' Il PSG ha bisogno di una scossa per entrare pienamente in partita anche in questo secondo tempo. Sta preparando un doppio cambio Pochettino, pronti Kean e Draxler. 60' Ricordiamo che domani sera si giocherà la seconda semifinale di ritorno tra Chelsea e Real Madrid. Si parte dall'1-1 dell'andata maturato a Madrid. 59' Possesso palla da parte del PSG che sta occupando spesso la metà campo del Manchester City. Non vuole farsi schiacciare la squadra di Guardiola che pressa subito con i suoi attaccanti. 57' Fase importante della partita visto che le due squadre si stanno progressivamente allungando sul rettangolo di gioco. Ritmi più alti e spazi che si aprono per entrambe. 55' Manchester City nuovamente pericoloso con Foden che, dal limite, lascia partire un bel mancino al volo ma la sua conclusione viene respinta da Navas. 55' Incredibile occasione per il Manchester City con Foden che, servito da De Bruyne, entra in area e calcia ma Navas si oppone. Si alza, poi, la bandierina del guardalinee. 54' Poco o nulla da raccontare in questi primi minuti della seconda frazione di gioco. Si lotta nella zona nevralgica del campo ma il PSG fatica a creare pericoli nell'area della squadra inglese. 52' Tanta frenesia da parte delle due squadre e i numerosi falli fischiati ne sono l'esempio. Sfida, nel complesso, non qualitativamente eccelsa. Pochettino pensa a qualche cambio visto che la sua squadra non riesce a rendersi pericolosa. 50' Match che resta sempre molto maschio. Il PSG deve cambiare marcia visto che sono due i gol da recuperare per centrare almeno i supplementari, potrebbero aprirsi spazi per il Manchester City. 49' Campo nettamente migliorato in questa seconda frazione grazie anche alla pioggia che sta "pulendo" il rettangolo di gioco. Entrambe le squadre hanno cominciato questa ripresa in modo aggressivo. 47' Non ci sono stati cambi nell'intervallo da parte dei due allenatori. In campo gli stessi ventidue protagonisti della prima frazione di gioco. 46' Ricomincia il secondo tempo di Manchester City-PSG. PRIMO TEMPO 49' Fine primo tempo. 47' Manchester City ad un passo dal raddoppio con Mahrez che entra in area e calcia col destro trovando la risposta di Navas. Sul pallone arriva Bernardo Silva ma la sua conclusione viene deviata in corner. 46' Tre minuti di recupero. 43' Sta salendo la qualità delle giocate di Foden. Il classe 2000 sta regalando giocate sontuose e spazia in ogni zona del campo sul fronte offensivo. 41' Ripetiamo che le condizioni del rettangolo di gioco stanno limitando tantissimo le giocate delle due squadre. Errori inusuali da parte dei giocatori di Manchester City e PSG. 39' Tanta qualità ma tanta intensità da parte delle due squadre. E' un match molto maschio quello che sta andando in scena questa sera, ora sta tornando a fare la partita il PSG. 37' Torna a farsi vedere la squadra di Pochettino con una lunga azione corale che porta al tiro Herrera ma il mancino del centrocampista si perde alto di poco sopra la traversa. 35' Ha alzato nettamente la qualità del possesso palla la squadra di Guardiola ma, allo stesso tempo, anche il PSG ha nuovamente aumentato l'intensità del pressing in fase offensiva. 33' Prima mezz'ora di gioco che è andata in archivio con il Manchester City sempre in vantaggio 1-0 sul PSG grazie al gol di Mahrez. Match più intenso ora. 31' Occasione per il Manchester City con De Bruyne che, dai 20 metri, lascia partire un bel destro a giro che termina a lato di poco. Sta crescendo la squadra inglese. 29' Da qualche minuto a questa parte meglio la squadra di Guardiola che sta facendo molto possesso palla mentre il PSG prova a rifiatare. Ritmi non trascendentali ora. 27' Possesso palla da parte del Manchester City che sta cercando di placare la furia agonistica del PSG abbassando ulteriormente i ritmi. Stanno migliorando le condizioni del rettangolo di gioco. 25' Fase di gioco non particolarmente divertente caratterizzata da moltissime interruzioni. Si sta giocando pochissimo sul rettangolo di gioco, si sta incattivendo la partita. 23' Cartellino giallo per Ander Herrera, primo ammonito del match. 22' Tante occasioni sciupate, fino a questo momento, da parte del PSG che meriterebbe ampiamente il pareggio. Manchester City meno palleggiatore e più cinico in questo primo tempo. 20' Incredibile occasione per la squadra francese con Di Maria che sfrutta un clamoroso errore di Bernardo Silva e calcia ma il suo mancino si perde a lato di pochissimo. 19' Sul piano delle occasioni molto meglio il PSG che ha sfiorato il pareggio. Cinico il Manchester City che, alla prima e unica occasione, ha colpito la squadra di Pochettino. Sempre tanta intensità sul rettangolo di gioco. 17' PSG ad un passo dal pareggio con Marquinhos che, su cross di Di Maria, stacca più in alto di tutti colpendo di testa ma la sfera si stampa sulla traversa. 16' Calcia Neymar con il destro ma la sua conclsuione viene alzata in calcio d'angolo dalla barriera del Manchester City. Resta in attacco il PSG. 15' Punizione da ottima posizione per il PSG che sta provando subito a reagire. Le condizioni del campo stanno limitando parecchio le qualità delle due squadre. 14' Cambia poco al PSG che deve comunque segnare due reti, almeno per arrivare ai tempi supplementari. Ottimo approccio della squadra di Pochettino ma alla prima occasione è passata la squadra inglese. 12' Passa in vantaggio il Manchester City: lancio spettacolare di Ederson per Zinchenko che mette al centro per l'accorrente di De Bruyne, sulla ribattuta arriva Mahrez che non fallisce con il destro, 1-0. 11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MANCHESTER CITY! MAHREZ! 10' Match che è cominciato sulla falsa riga della gara del Parco dei Principi. Ottimo approccio da parte della squadra francese mentre il Manchester City fatica molto a prendere campo. 8' IL VAR TOGLIE IL CALCIO DI RIGORE AL PSG! GIUSTISSIMA LA DECISIONE DI MAKKELIE! 8' Check del VAR. 7' CALCIO DI RIGORE PER IL PSG! 7' Buon avvio da parte della squadra di Pochettino che sembra aver cominciato meglio rispetto al Manchester City. Tanto possesso da parte del PSG, fatica ad uscire la squadra di Guardiola. 5' C'è subito molta intensità sul rettangolo di gioco ma le due squadre faticano a palleggiare. Il pallone fa molta fatica a scorrere in questo primo scorcio. 3' Si sta giocando pochissimo in questi primi minuti di match, tantissime interruzioni da parte del direttore di gara. Ricordiamo che si parte dal 2-1 dell'andata in favore del Manchester City. 2' Il campo è in pessime condizioni visto che, mezz'ora fa, si è abbattuta una violenta grandinata su Manchester. Condizioni davvero proibitive per giocare a calcio, almeno in questo avvio. 1' PARTITI! E' cominciata Manchester City-PSG! 20.57 I giocatori di Manchester City e PSG fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 20.47 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento pre-partita e stanno tornando negli spogliatoi. 20.30 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.51 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Manchester City con il tridente offensivo composto da Bernardo Silva, Foden e Mahrez mentre il PSG risponde col 4-2-3-1 con Di Maria, Verratti e Neymar alle spalle di Icardi. 19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Manchester City-PSG, incontro valevole per la semifinale di ritorno di Champions League. IL TABELLINO MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne (82' Gabriel Jesus), Fernandinho, Gundogan; Bernardo Silva (82' Sterling), Foden (85' Aguero), Mahrez. A disposizione: Carson, Steffen, Aké, Laporte, Mendy, Cancelo, Rodri, Aguero, Gabriel Jesus, Sterling, Ferran Torres. Allenatore: Guardiola PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi (75' Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Diallo (83' Bakker); Herrera (62' Draxler), Paredes (75' Danilo Pereira); Di Maria, Verratti, Neymar; Icardi (62' Kean). A disposizione: Randriamamy, Sergio Rico, Bakker, Dagba, Kehrer, Kurzawa, Draxler, Rafinha, Sarabia, Danolo Pereira, Kean, Mbappé. Allenatore: Pochettino RETI: 11' Mahrez (M), 63' Mahrez (M) AMMONIZIONI: Ander Herrera, Verratti, Kimpembe, Danilo Pereira (P), Zinchenko, De Bruyne (M) ESPULSIONI: Di Maria (P) RECUPERO: 3' nel primo tempo, 2' nel secondo tempo STADIO: Eithad Stadium

Le parole di Guardiola e Pochettino

Guardiola: “Il Paris è una squadra straordinaria, lo sanno tutti. Potrebbe ribaltare il risultato. Certo che guardo alle loro qualità, ma allo stesso tempo sono consapevole di quanto possiamo essere bravi noi. Domani dobbiamo scendere in campo con lo spirito dell’andata. Non è complicato. Nessuno può controllare il caos. Non posso prevedere cosa accadrà domani. Sono squadre diverse, momenti diversi. È il passato, parte dei nostri ricordi. Allora abbiamo fatto una performance eccezionale, ma non siamo riusciti a passare. Ora proviamo a raggiungere la finale. All’andata hanno giocato davvero bene, specie nel primo tempo. Mbappé è stato pericoloso ma noi nel secondo tempo siamo stati migliori. Hanno giudicato Mbappé e Neymar perché hanno perso, ma se avessero vinto avrebbero sottolineato la loro buona prestazione. E penso che abbiano giocato bene”.

Pochettino: “Kylian stasera inizierà l’allenamento in forma individuale, poi vedremo se potrà unirsi al resto del gruppo per la seconda parte. In ogni caso c’è ancora un giorno, vedremo. Sì, sono preoccupato per lui, ma valuteremo meglio nelle prossime ore. Il City gioca con la stessa filosofia da cinque anni, è stata costruita per giocare in questo modo. Dovremo cercare di avere noi la palla e non loro, ma rimanendo equilibrati tra fase offensiva e difensiva. In ogni caso siamo pronti a soffrire. Dovremo correre dei rischi, essere coraggiosi, aggressivi, sapendo che il Manchester può gestire qualsiasi situazione con molta qualità. Non so se sarà decisivo segnare subito, il calcio a volte riserva delle sorprese: la cosa più importante sarà vincere con due gol di scarto. Più pressione su Guardiola che non su di me? Io sono abbastanza rilassato, come lo ero due anni fa con il Tottenham. Giocheremo contro una buona squadra, ma lo siamo anche noi”.

La presentazione del match

Si parte dal 2-1 dell’andata in favore della squadra inglese con le reti di De Bruyne e Mahrez che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio dei parigini con Marquinhos. Da una parte, dunque, troviamo la squadra di Guardiola che, in Premier League, viene dal successo esterno contro il Crystal Palace ed in classifica occupa saldamente la prima posizione con 80 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pochettino che è reduce dalla vittoria casalinga contro il Lens ed in classifica occupa la seconda posizione con 75 punti, -1 dal Lille primo. Sono complessivamente quattro, compreso il match d’andata, i precedenti tra Manchester City e PSG con la squadra inglese che ha raccolto 2 vittorie contro le 0 dei francesi, 2 anche i pareggi.

Nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, il Manchester City ha vinto le ultime cinque gare casalinghe, sei delle ultime otto, ma nel complesso ne ha vinte solo sette su 13 (2 pareggi e 4 sconfitte). Il bilancio dei Citizens contro le squadre francesi è di cinque vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, con 21 gol segnati e 16 subiti. In casa è tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta. La squadra di Guardiola ha sempre superato il turno dopo aver vinto fuori casa all’andata. È capitato 12 volte, di cui tre agli ottavi delle ultime tre edizioni. Il PSG ha vinto 18 delle ultime 29 partite di UEFA Champions League e 10 delle ultime 17 giocate in trasferta. La squadra francese ha vinto sette partite su 24 contro le squadre inglesi, in casa e in trasferta (8 pareggi e 9 sconfitte), centrando solo tre vittorie nelle ultime 11 gare (3 pareggi e 5 sconfitte). Il PSG ha perso solo quattro volte in casa all’andata nelle competizioni UEFA ed è sempre uscito. La sfida verrà diretta dall’arbitro olandese Björn Kuipers mentre i suoi assistenti saranno Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Il quarto uomo sarà Tasos Sidiropoulos mentre al VAR ci saranno Pol van Boekel e Dennis Higler.

QUI MANCHESTER CITY – Idee chiarissime per Guardiola che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-3-3 con Ederson in porta, pacchetto difensivo composto da Walker e Cancelo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio e Ruben Dias e Stones. A centrocampo Rodri in cabina di regia con De Bruyne e Gungodan mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Bernardo Silva, Foden e Mahrez.

QUI PSG – Qualche problema di formazione per Pochettino che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Navas in porta, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Diallo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Marquinhos e Kimpembe. A centrocampo Danilo Pereira e Paredes in cabina di regia mentre davanti spazio a Di Maria, Verratti e Neymar alle spalle di Mbappé.

Le probabili formazioni di Manchester City – PSG

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. Allenatore: Guardiola

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Danilo Pereira, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé. Allenatore: Pochettino

STADIO: Eithad Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Manchester City – PSG, valevole per la semifinale di ritorno di Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sia da Sky Sport che da Mediaset. Il match sarà visibile, in chiaro, per tutti su Canale 5 oltre che in streaming gratuito su Mediaset Play. La gara si potrà vedere anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (rispettivamente canale 201, 203 e 251 satellite). La sfida sarà visibile anche in streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Sarà quindi possibile seguire la gara attraverso smartphone, tablet, pc e notebook scaricando l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o in alternativa collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Altra opzione è legata a Now Tv, il servizio in streaming di Sky. In questo caso sarà necessario essere registrati e acquistare uno dei pacchetti disponibili.