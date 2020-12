Manchester City – Fulham: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Manchester City – Fulham di Sabato 5 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Premier League

MANCHESTER – Sabato 5 dicembre 2020, alle ore 16:00 verrà disputato Manchester City – Fulham, incontro valevole per l’undicesima giornata di Premier League. Non si tratta della prima sfida tra le due squadre che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l’ultima volta la Manchester City si è imposto per 4-0. L’incontro si disputerà allo stadio Etihad Stadium e sarà diretto dall’arbitro Moss. Il Manchester City gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.10. Negli ultimi cinque incontri il Manchester City ha conseguito 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, realizzando 7 gol e subendone 3. Il Fulham invece ha ottenuto 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, realizzando 7 reti e subendone 7. Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Dalle ore 16:00 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale dove trovare un link per aggiornare l’articolo. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Il Tottenham guida la classifica di Premier League con 21 punti, il Liverpool é in seconda posizione con 21 mentre al terzo posto troviamo il Chelsea con 19 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Manchester City – Fulham

Guardiola potrebbe schierare il modulo 4-3-3 con Ederson in porta e difesa composta al centro da Laportee Dias e da Walker e Cancelo ai lati. Centrocampo a 3trecon Silva, Gundogan e De Bruyne e il tridente formato da Foden, Ferran Torres e Sterling. probabile modulo 4-2-3-1 per il Fulham con Areola tra i apli e retroguardia formata dalla coppia centrale Andersen.Adarabioyo e da Aina e Robinson ai lati. In mezzo al campo Reed e Lemina- Sulla trequarti Lemina; Lookman e Cairney, di supporto all’unica punta Cavaleiro.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Dias, Cancelo; Silva, Gundogan, De Bruyne; Foden, Ferran Torres; Sterling. Allenatore: Guardiola

FULHAM (4-2-3-1): Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson; Reed, Lemina; Lookman, Cairney, Cavaleiro; Mitrovic. Allenatore: Parker

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Manchester City – Fulham, valida per l’undicesima giornata di Premier League, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.