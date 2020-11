Manchester City – Liverpool: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Manchester City – Liverpool dell’8 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata di Premier League

MANCHESTER – Domenica 8 novembre, all’Eithad Stadium, si giocherà Manchester City – Liverpool, match valevole per l’ottava giornata di Premier League; calcio di inizio previsto per le ore 17.30. La gara si disputerà a porte chiuse in osservanza alla normativa anti-Covid. I padroni di casa vengono dalla vittoria di misura ottenuta sul campo dello Sheffield United e in classifica sono soltanto decimi con 11 punti. Gli ospiti sono reduci dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il West Ham e sono primi in classifica a quota 16, ad una lunghezza dal Leicester. Entrambe le squadre sono reduce da un successo in Champions League: la squadra di Guardiola viene dalla vittoria casalinga contro l’Olympiakos mentre gli uomini di Klopp hanno demolito l’Atalanta. Nelle ultime sfide in Premier League tra le due compagini ci sono state 3 vittorie del Citizens, 2 dei Reds e un pareggio.

La presentazione del match

QUI MANCHESTER CITY- Guardiola potrebbe schierare il modulo 4-3-3 con Ederson tra i pali, pacchetto difensivo composto da Stones e Laporte nel mezzo mentre sulle corsie esterne spazio a Walker e Cancelo. A centrocampo Gundogan in cabina di regia con De Bruyne e Foden mezze ali mentre davanti spazio al tridente offensivo composto da Bernardo Silva, Gabriel Jesus e Sterling.

QUI LIVERPOOL – Klopp dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto a Bergamo con Alisson in porta, pacchetto difensivo composto da Phillips e Gomez nel mezzo mentre sulle corsie esterne spazio ad Akexander-Arnold e Robertson. A centrocampo Henderson e Wjinaldum in cabina di regia mentre davanti spazio a Manè, Firmino e Diogo Jota alle spalle di Salah.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Manchester City – Liverpool, valido per l’ottava giornata di Premier League, sarà trasmesso in esclusiva su SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT UNO. Gli abbonati potranno seguirla anche da Pc, smartphone e tablet dopo aver scaricando gratuitamente la app SkyGo.

Le probabili formazioni di Manchester City – Liverpool

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Gundogan, De Bruyne; Foden, Bernardo Silva, Gabruel Jesus, Sterling. Allenatore: Guardiola.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Williams, Gomez, Robertson; Wjinaldum, Henderson, Manè, Firmino, Diogo Jota, Salah. Allenatore: Klopp

STADIO: Eithad Stadium