Serie A, Milan-Hellas Verona: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Milan-Hellas Verona dell’8 novembre 2020: incontro valido per la settima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45.

MILANO – Tra poco scenderanno in campo i giocatori di Milan ed Hellas Verona nel match valevole per il posticipo della settima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 19.45 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Milan-Hellas Verona

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leão; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli [UFFICIALE ALLE 19.45]

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Ceccherini, Lovato; Lazovic, Ilic, Tameze, Faraoni; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric [UFFICIALE ALLE 19.45]