Manchester City – Porto: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Manchester City – Porto del 21 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata del girone Gruppo C di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21:00

MANCHESTER – Mercoledì 21 Ottobre, alle ore 21:00 si giocherà Manchester City – Porto, match valevole per la prima giornata del Gruppo C di Champions League 2020/2021.

La presentazione del match

Da una parte i padroni di casa, che inseguono la vittoria della Champions dopo l’eliminazione nei quarti lo scorso anno contro il Lione. Sono arrivati rinforzi in difesa come Ruben Dias dal Benfica, Aké dal Bournemouth e Kaboré dal Mechelen, mentre in avanti è stato preso Torres dal Valencia. Dall’altra parte la squadra ospite la scorsa stagione era stata eliminata nella fasi di qualificazione, quest’anno cercherà di raggiungere almeno gli ottavi passando per i primi due posti del girone.

QUI MANCHESTER – Rispetto alla scorsa vittoria contro l’Arsenal in Premier League, Guardiola dovrebbe presentare come novità Gundogan al posto di Mahrez, mentre saranno ancora assenti Gabriel Jesus e Zinchenko. I padroni di casa dovrebbe schierarsi con il 3-4-3, con Ederson tra i pali, Waker, Dias e Akè in difesa, Rodri e Gundogan in mediana e l’ex Juve Cancelo e Foden esterni, mentre in avanti il tridente B.Silva, Aguero e Sterling .

QUI PORTO – La squadra di mister Conceiçao, ancora priva di Marcano, cercherà l’impresa schierando la formazione che ha giocato sabato contro lo Sporting Lisbona. Per cui ci sarà Marchesin in porta, Mbemba e Pepe centrali, Manafà e Sanusi terzini, a centrocampo davanti a Olivera ci saranno da destra a sinistra Corona, Uribe, Otavio e Diaz, con Marega come terminale in avanti.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Manchester City – Porto del 21 ottobre 2020, valido per la prima giornata del gruppo C della Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Le probabili formazioni delle due squadre

MANCHESTER CITY (3-4-3): Ederson; Walker, Dias, Aké; Cancelo, Rodri, Gundogan, Foden; B.Silva, Aguero, Sterling. Allenatore: Guardiola.

PORTO (4-1-4-1): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Sanusi; S.Oliveira, Corona, Uribe, Otavio, Diaz, Marega. Allenatore: Conceiçao.

STADIO: Etihad Stadium