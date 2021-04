Manchester City – Tottenham: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Manchester City – Tottenham di aprile 25 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la finale di Carabao Cup

LONDRA – Nel pomeriggio di domenica,25 aprile 2021, alle ore 17:30, scenderanno in campo Manchester City e Tottenham che si sfideranno nella finale di Carabao Cup. I citizens si presentano all’ultimo atto della competizione dopo aver eliminato con un secco due a zero i rivali concittadini del Manchester United. Gli spurs saranno guidati, dopo l’esordio di Mourinho, da Mason che ha raccolto, nell’esordio in campionato, una vittoria contro il Southampton. I londinesi hanno raggiunto la finale dopo aver avuto la meglio sul Brentford in una gara che gli ha visti vincere per 2-0.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Manchester City – Tottenham , finale di Carabao Cup, sarà visibile in diretta tv su DAZN. Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione DAZN visibile su pc, smartphone e tablet. Non ci sarà invece la diretta su DAZN1, canale 209 del satellite, per chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN.

Le probabili formazioni di Manchester City – Tottenham

Partiamo dai padroni di casa dove Guardiola si affiderà al suo 4-3-3 formato dai titolari. Ederson difenderà i pali, in difesa ci sarnno Walker, Ruben Dias, Stones e Cancelo. A centrocampo oltre a De Bruyne ci saranno Rodri e Gundogan. Il tridente offensivo sarà formato da B.Silva, Jesus e Mahrez. Mason risponderà con il 4-2-3-1. In porta ci sarà capitan Lloris e la linea difensiva sarà formata da Aurier, Rodon, Dier e Reguilon. I due in mediana saranno Ndombele e Holjberg, mentre dietro a Kane agiranno Lucas, Lo Celso e Son.

Manchester City (4-3-3):Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Mahrez. Allenatore: Guardiola

Tottenham (4-3-3): Lloris; Aurier, Rodon, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele; Lucas, Lo Celso, Son; Kane. Allenatore: Mason